Volley Playoff A2M. Cuneo, la corsa finisce qui: Porto Viro passa 3-0. Svanisce il sogno Superlega

La "bella" finisce 0-3 (19-25/19-25/20-25) per Porto Viro, che conquista meritatamente la semifinale promozione. Ha vinto la squadra più fredda, cinica, più abituata a sfide da dentro o fuori. Una squadra da playoff, insomma.

L'esatto opposto di Cuneo, scesa in campo contratta, con la smania del risultato ad ogni costo. Ed è stato un disastro, esattamente come in gara-1.

Due soli uomini hanno messo la livrea da playoff in casa Cuneo: il regista Daniele Sottile ed il centrale Marco Volpato, con qualche sprazzo (stasera) del capitano Iacopo Botto. Gli altri hanno dimostrato tutta la loro inesperienza a sfide come queste: a partire dall'opposto Jensen, copia sbiadita del protagonista di gara-2 in Veneto e mai entrato in partita. Poi Andreopoulos e Gottardo, timidi su ogni palla, con il giovane libero Staforini che ha fatto quel che poteva.

Dall'altra parte della rete ineccepibili tutti. A partire dall'opposto Tommaso Barotto, che se era dolorante ad una spalla dopo aver lasciato la Nazionale Under 20 davvero non si è visto. Monumentale Nicola Tiozzzo, premiato Mvp dell'incontro.

Alla fine una mini contestazione da parte dei tifosi che hanno esposto uno striscione: "Social, cabaret, concerti...a quando la pallavolo?". Parole che, condivisibili o meno, hanno quanto meno il merito di far riflettere il mondo della pallavolo. Cuneese, ma non solo: ultimamente costruito più su lustrini che sul bel gioco.

Davvero un enorme peccato per il popolo del volley cuneese, affamato di bel gioco: erano quasi 2300 gli spettatori presenti a gara-3, che ancora una volta avrebbero meritato di assistere ad un altro spettacolo.

IL MATCH

Porto Viro trova subito il break sull'1-3 con attacco di Barotto, ma Cuneo pareggia a muro con Codarin, poi rodigini ancora avanti 3-5 sull'errore di Andreopoulos. La situazione torna in equilibrio sul 9-9, fallo in palleggio di Garnica, con sorpasso piemontese ad opera di Andreopoulos (12-11). Porto Viro però rimette la freccia con Barotto (13-14) e poi trova di nuovo il break (13-15) sull'attacco in diagonale di Andreopoulos. Una guerra di nervi: ancora pareggio Cuneo, 16-16, con attacco di Botto, poi arriva l'ace di Garnica che costringe Battocchio al primo time out sul 16-8 avversario. Arriva ancora dal capitano di Cuneo il punto del 18-18, ma poi la Puliservice in pratica si ferma qui. Risponde subito Tiozzo per il nuovo +2 avversario (18-20) che diventa +3 sul 18-21 con Botto che mette fuori un attacco in lungolinea. Ultimo time out di Battocchio, ancora Tiozzo dalla seconda linea per il 18-22: entrano Cioffi e Maric per Cuneo, ma il belga si prende subito un muro ed i veneti scappano 18-23. Un altro muro, stavolta di Barone su Cioffi porta Porto Viro al set ball (18-24): Botto ne annulla uno, ma poi sbaglia il servizio che regala il primo set alla Delta Group (19-25).

Ancora Porto Viro per prima a break nel secondo set, 3-5 attacco di Zamagni dopo lunga azione, poi 5-8 con la palla di Tiozzo. Ancora Zamagni dal centro e la Delta Group scappa 5-9, Battocchio è costretto a fermare ilo gioco, poi inserisce Gottardo al posto di Andreopoulos che riceve subito oltre la rete una battuta avversaria portando i veneti avanti 6-11. Cuneo recupera un break con l'ace sul net di Volpato (8-11), poi il pallonetto lungo di Botto riavvicina i bianco blu sul 9-11 e Gottardo con un poderoso mani e fuori fissa il punteggio sul 10-11. A Cuneo però manca l'apporto di Jensen che non passa così Porto Viro torna a far unti con Sette che mette a terra due punti consecutivi e sul 12-16 Jensen lascia il posto a Bristot. Il giovane opposto però sbaglia subito l'attacco del 12-17, così rientra immediatamente il danese, insieme con Andreopoulos. Arriva un errore in attacco di Barotto, Cuneo va sul 18-21, ma il muro di Zamagni su Codarin porta i veneti al set ball sul 19-24. Chiude subito Barotto.

Per la prima volta nel match è Cuneo ad andare avanti di un break, 3-1, con l'errore di Zamagni, ma Porto Viro pareggia subito i conti a muro su Codarin (Barone). Il muro di Sette su Botto porta la Delta Group avanti 11-13, poi il pallonetto lungo di Barotto vale il 13-16 e c'è il time out di Battocchio. Arriva però un altro muro di Andreopoulos, Porto Viro scappa 14-18. Il servizio sbagliato di Codarin porta Porto Viro in semifinale