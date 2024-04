Ad Alba l’Expo della Sostenibilità si è appena concluso, ma si guarda già alla prossima edizione

L'Expo della Sostenibilità 2024 ha concluso il suo percorso sabato 6 aprile, al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, ma già si prospetta un futuro ricco di promesse per l'edizione 2025. Gli organizzatori stanno già lavorando alla possibilità di espandersi verso nuove città, con alcune località già in contatto con l'Associazione Wild Life Protection Ets.

Il presidente del giovane sodalizio, Stefano Alessandria, oltre a essere orgoglioso per i risultati raggiunti, enfatizza l'importanza dell'engagement: "I numeri possono essere eloquenti, ma il vero successo risiede nell'abilità di coinvolgere attivamente gli utenti, un obiettivo fondamentale per l'Expo, che promette di lasciare un'impronta duratura", sottolinea con fiducia.

Il coinvolgimento attivo delle scuole, parte integrante del programma, è essenziale per promuovere una cultura ecologica e responsabile tra i giovani; per questo continuerà a essere tra i punti cardinali dell’evento. Gli istituti scolastici possono fungere da centri di educazione ambientale, dove gli studenti non solo apprendono teoricamente dell'importanza della sostenibilità, ma sono anche coinvolti in progetti pratici che promuovono comportamenti eco-sostenibili.

Rivolgersi a una rete di comitati verdi, che agiscono come promotori e coordinatori di iniziative ambientali, e creare un network tra scuole, comitati e tutte le altre figure coinvolte si rivela essenziale per agevolare lo scambio di idee, risorse e migliori pratiche. Solo attraverso questa sinergia è possibile massimizzare l'impatto delle azioni e favorire un progresso sostenibile e condiviso.

Continuare a promuovere l'uso dei workshop all’”Expo della Sostenibilità” rappresenta un passo fondamentale nel favorire un apprendimento più coinvolgente ed efficace. I workshop offrono un'esperienza diretta e interattiva, consentendo ai partecipanti di sperimentare in prima persona concetti e tecniche. Rispetto alla semplice trasmissione di informazioni, questo tipo di apprendimento esperienziale risulta essere significativamente più coinvolgente, aumentando l'efficacia complessiva dell'evento.

Inoltre, i workshop sono progettati con obiettivi specifici, il che permette ai partecipanti di concentrarsi su aree di interesse specifiche e di conseguire risultati tangibili nel corso dell'evento stesso. Questo approccio mirato garantisce un apprendimento più profondo, contribuendo così a massimizzare il valore dell'esperienza per tutti i partecipanti.

Il coinvolgimento dei giovani durante questo Expo è tangibile, come dimostrano numerosi contributi video rilasciati dai ragazzi, che verranno inviati alle istituzioni, evidenziando così il ruolo attivo che la nuova generazione riveste nel promuovere la sostenibilità.

"Vogliamo che l’Expo della Sostenibilità funga da grande manifesto per esporre gli sforzi del nostro territorio in tema di sostenibilità, mentre rimaniamo consapevoli delle sfide da affrontare nell'anno a venire", chiarisce ancora Alessandria.

Tra i format più riusciti di questa edizione, spicca l'Expo Live di Dj Shorty e giovani artisti emergenti, “perché per affrontare le sfide più importanti, è fondamentale saper anche staccare la spina”. Questa forma di intrattenimento sostenibile consente di veicolare il messaggio della responsabilità ambientale in modo nuovo ed efficace. Grazie a questa prospettiva diversificata, l'Expo Live diventa un veicolo trasversale, capace di coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato, raggiungendo così un impatto maggiore nella promozione della sostenibilità.

Il team dell’associazione desidera esprimere "profonda gratitudine alla Città di Alba, a Confindustria Cuneo, ai partner espositivi e agli sponsor che hanno contribuito al successo di questo evento in continua crescita anno dopo anno".

“Come associazione siamo molto soddisfatti del risultato: volevamo fare un evento che unisse le persone su una tematica, abbiamo visto con piacere che a centinaia sono entrati e usciti dal palazzo. La speranza è di aver lasciato qualcosa a ognuno di loro, che fosse un ragazzo o un imprenditore. Sicuramente davanti a noi abbiamo molta strada, ma questo evento è di tutti e quindi contiamo sul supporto di tutti per andare avanti. Un grazie speciale a chi ha creduto in noi e un grazie a chi inizierà a farlo da ora”.