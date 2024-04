Da Bra a Torino per la mostra dedicata a Tim Burton

Sono arrivati anche da Bra alla Mole Antonelliana di Torino per la mostra “Il mondo di Tim Burton”, che si è chiusa con un record di presenze domenica 7 aprile.

Sono infatti oltre mezzo milione le persone che in 6 mesi di apertura hanno visitato l’esposizione dedicata al geniale regista americano, allestita per la prima volta in Italia.