“Le Meraviglie della Mente”: attesissimo a Busca il mnemonista e attore Vanni De Luca

Sta per arrivare a Busca un altro imperdibile spettacolo firmato Blink, il circolo magico più felice del mondo. Nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink, sabato 20 aprile alle ore 21, sarà protagonista al teatro civico Vanni De Luca con “Le Meraviglie della Mente”.

Sul palco di Busca, saprà sorprendere e coinvolgere l’intero pubblico risolvendo in pochi secondi complicatissimi enigmi matematici, spingendo il proprio corpo oltre i limiti della natura, scrivendo e parlando al contrario, risolvendo il cubo di Rubik mentre declama a memoria canti della Divina Commedia scelti dal pubblico, fino ad arrivare al suo numero di punta: le Meraviglie multiple.

Mnemonista e attore, Vanni De Luca ha fatto dell'arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita. Ha iniziato per strada, esibendosi semafori, con un veloce gioco di prestigio che coinvolgeva una pallina e una tazza. Una carriera poi sorprendente, che lo vede, attualmente, accostare all'attività teatrale quella di formatore in ambito aziendale e conferenziere per i più importanti festival della scienza e della divulgazione.