Arriva il "Bonus Mobilità": buoni sconto per noleggio bici e auto, taxi e navette per gli abbonati al trasporto pubblico locale

Sono disponibili da oggi i voucher del “bonus Mobilità”. Chiunque sia in possesso di un abbonamento al trasporto pubblico locale della provincia di Cuneo potrà farne richiesta.

A segnare simbolicamente l'inizio di un nuovo progetto messo a terra da Moeves e presentato al Movicentro di Cuneo, presso la sede di Grandabus, è stata la consegna dei buoni sconto a 80 giovani studenti presenti in rappresentanza di sette istituti scolastici.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: "Ci troviamo in un posto importante per la mobilità, in quanto nodo di intercettazione e scambi logistici, che sta prendendo nuova vita e speriamo di completarne presto la fruizione. Ma abbiamo soprattutto bisogno di lavorare e ragionare sulla mobilità e ringrazio le scuole per quanto stanno facendo a riguardo. Oltre alla progettazione è utile l'analisi con l'ascolto dei cittadini. Salutiamo, quindi, l'arrivo di un bonus che possa aiutare nuovi approcci alla mobilità in città"

Il progetto innovativo è volto alla mobilità sostenibile e condivisa con la promozione di servizi di “sharing”. La sua realizzazione ha visto un finanziamento di 15 milioni di euro da parte della Regione e l'Agenzia della mobilità piemontese, divisi in 3 anni, e riguarda tre province del basso Piemonte. A promuoverlo si sono, infatti, uniti tre Consorzi di trasporto pubblico locale: Grandabus (Cuneo), Coas (Asti) e Scat (Alessandria).

“Si tratta di un progetto che coinvolge tanti enti e che può crescere solo con la collaborazione di tutti, dalla politica agli amministratori, dagli imprenditori agli esercenti - sottolinea Mauro Paoletti referente del progetto per Moeves -. Rappresenta un punto di svolta per incentivare sempre più progetti di mobilità adattabili ai nostri territori, un modo per comprendere anche come le persone si spostano per provare a cambiarne le abitudini favorendo una mobilità alternativa. Abbiamo coinvolto più operatori su un territorio molto ampio proprio perché vogliamo stimolare l’offerta e la domanda: maggiore sarà infatti il ventaglio di offerte che riusciremo a fornire agli utenti, tanto più grande sarà l’attrattività del bonus. Con questo progetto il Piemonte Sud, che vede coinvolta un’utenza che sviluppa annualmente più di 20 milioni di viaggi sugli autobus, si affida a Moeves per concretizzare una politica integrata volta a diffondere una nuova cultura della mobilità”.

Il valore dei buoni sconto varia in base alla tipologia di abbonamento che si possiede, quindi per chi ha quello annuale potrà ottenere un bonus del valore massimo di 100 euro, di 50 euro per i possessori del trimestrale, di 30 euro per chi è in possesso di un abbonamento mensile, di 10 euro per chi è in possesso di un abbonamento settimanale. Può richiedere un bonus del valore massimo di 10 euro anche il possessore di una tessera Bip che ha effettuato una ricarica credito trasporti superiore a 10 euro entro 7 giorni dalla data di richiesta.

Davide Sannazzaro, consigliere provinciale con delega ai Trasporti: "Spostarsi con i mezzi pubblici è fondamentale. Prenderemo spunto dall'uso che i giovani faranno di questi voucher".

I buoni possono già essere utilizzati presso numerosi esercizi commerciali convenzionati (elenco disponibile su www.moeves.it/esercizi-commerciali-convenzionati) che hanno un accordo con Moeves per il noleggio di veicoli ecologici, destinati a promuovere l’uso di servizi di mobilità alternativi: ad esempio, è possibile noleggiare/comprare biciclette o mountain bike a pedalata assistita, noleggiare navette di collegamento da Cuneo per l’aeroporto di Levaldigi, oppure auto, minivan e bus con o senza conducente. Non solo: sono spendibili per ricaricare il borsellino elettronico dell’app Flibco per l’acquisto dei servizi di navetta aeroportuale per l’aeroporto di Caselle, per ricevere voucher per usufruire dei servizi presenti sull’app Wetaxi per prenotazione taxi, sharing, acquisto biglietti per il trasporto pubblico e biglietti del treno. Una volta entrato a regime anche per ricaricare il borsellino elettronico dell’app Moeves BikeShare con cui noleggiare biciclette presso i punti di noleggio Moeves BikeShare situati nel territorio servito dai tre consorzi.

L'assessore alla mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino: “Con questo progetto stiamo andando oltre, si sta superando il tradizionale ed esclusivo spostamento con l'auto privata. Il trasporto pubblico, oltre che sostenibile, è anche socialità".

Il Bonus Mobilità è richiedibile più volte, fino ad esaurimento fondi, nel limite massimo non superiore al totale dell’importo pagato dall’utente in fase di acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale. La nuova richiesta potrà essere effettuata dopo 30 giorni dall’utilizzo effettivo. Il buono non utilizzato scade automaticamente dopo 30 giorni dall’emissione.