Lo denunciò per aver rubato la legna nel suo bosco e si trovò a processo per calunnia: assolto

Lui, G.M., lo aveva denunciato per furto perché sosteneva che non avrebbe potuto tagliare gli alberi nel suo bosco di Briaglia. L’accusato, A.M., dal canto suo sosteneva di averne pieno titolo, in quanto ne sarebbe stato proprietario a fronte della maturazione dei termini dell’usucapione.

Questa la vicenda approdata nelle aule del tribunale di Cuneo in cui il signor G.M., che rivendicava la proprietà degli alberi, è stato assolto dall’accusa di calunnia nei confronti di A.M., parte civile nel processo, perché quella denuncia, come sostenuto dalla Procura, sarebbe stata falsa.

Tutto iniziò negli anni ’90. A quel tempo A.M., amico e vicino di casa del padre del denunciante, aveva acquistato da lui una proprietà che comprendeva anche il bosco: “Dopo cinque/sei anni – aveva spiegato la parte civile– eravamo andati dal notaio per effettuare la compravendita e lo stesso ci aveva consigliato di far maturare i termini per l’usucapione, visto che eravamo amici.

Dopo la sua morte avevamo avviato le pratiche e avevo anche incontrato il figlio G.M. Poi lui mi aveva denunciato per il furto di tre alberi nel 2018. Io però ho sempre tagliato la legna in quel bosco e dopo la morte di suo padre ho continuato la mia attività perché ero convinto che fossero passati i 20 anni necessari per l’usucapione, inoltre G.M. non era mai venuto a chiedermi di smettere”.



La Procura, che ha chiesto la condanna dell’imputato, aveva rilevato come quest’ultimo fosse a conoscenza della trattativa e ciò nonostante “avesse fatto denuncia celando aspetti ben noti”. Di contro, la difesa, ha sostenuto come la valutazione non poteva essere posta a carico di un privato cittadino: “C’erano anche altri soggetti che andavano a far man bassa di legname nel terreno che è tuttora di sua proprietà, e le richieste di usucapione sono state tutte respinte. Solo in quell’occasione aveva formulato la denuncia, perché A.M. era stato trovato da una signora con in mano una motosega”.

Il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.