A Bra il convegno "La fraternità e la pace al tempo dell’intelligenza artificiale. Riflessi locali e globali"

Sarà Bra, città cuneense da sempre impegnata per la fraternità e la pace, ad ospitare il 13 aprile l’XIª edizione della Giornata nazionale dell’Associazione. È questa l’occasione per approfondire un tema che si interfaccia con la fraternità, quest'anno, vista la situazione internazionale, si è scelto di declinare la fraternità con la pace.

Il convegno La fraternità e la pace al tempo dell’intelligenza artificiale. Riflessi locali e globali, si svolgerà nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:15, presso l’Auditorium BPER; seguirà la consegna del premio Chiara Lubich per la fraternità. In serata, alle 21, il Musical Forza venite gente. Frate Francesco, della Compagnia Stelle del Borgo di Montecosaro (MC), presso il Teatro Politeama in Piazza Carlo Alberto.

Il convegno è il momento per aprirsi ai tanti risvolti politici della fraternità nella vita politica e civile. I tempi che viviamo ci mettono davanti a scenari che credevamo superati: mai più avremmo pensato che uno strumento primordiale e disumano come la guerra avrebbe minacciato i popoli. Segno evidente che la pace per poter esistere ha bisogno di essere coltivata e vissuta nel quotidiano, perché essa educhi prima l'uomo per poi realizzarsi nell'intera umanità.

Vogliamo trattare pure delle sfide odierne che la politica, la fraternità e la pace incontrano nelle relazioni interpersonali e istituzionali, partendo dalle quelle tra le persone, parte delle comunità e delle città, arrivando a quelle tra Stati che appaiono piuttosto complicate anche per i conflitti in corso.

La cronaca, inoltre, ci narra quanto Il fattore umano sia fortemente interconnesso con il virtuale. Si parla di intelligenza artificiale, quanto questa può condizionare relazioni, politica, fraternità e pace? Nel caso questo avvenga, quali le prospettive? Accanto ad un’analisi di fattori antropologici, geopolitici e tecnologici, si vuole offrire validi percorsi di pace in essere.

Introdurranno allo svolgimento del programma:

Valentina Gaudiano - Docente di Filosofia della conoscenza e Antropologia filosofica – IU Sophia (Loppiano);

Andrea Ferrari - Presidente Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti umani

Renato Bonomo - Membro della Fraternità della Speranza SERMIG

Modera

Miche le Zanzucchi - Giornalista e scrittore. Docente di Scienze della Comunicazione – IU Sophia