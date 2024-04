A Busca torna la Giornata della Meteorologia 2024: si parla di eventi estremi, agricoltura e natura in un clima che cambia

Nuovamente di scena la meteorologia e la climatologia a Busca, preso la sala polivalente di piazza Santa Maria, venerdì 12 aprile alle 20:30, ad ingresso gratuito.

Nella serata organizzata da Datameteo Educational OdV-ETS si parlerà di clima, agricoltura e natura con esperti, moderati da Doriano Mandrile. Super ospite Andrea Vuolo, meteorologo di Rai Meteo. Proprio lui, alcuni anni fa, iniziava con uno stage presso il provider meteo buschese Datameteo la sua avventura nel campo della meteorologia, in qualità di giovane e promettente studente di fisica dell’atmosfera, laureatosi e divenuto poi uno dei volti che vediamo su Rai 3 a spiegarci il tempo nella nostra regione.

Un talk che senza formalismi tecnici e con un linguaggio empatico, vuole avvicinare il pubblico ad una delle tematiche di più scottante attualità in questi anni di cambiamento climatico.

Vuolo parlerà della sua esperienza assieme ad altri interlocutori di spicco, tra cui Ivano Valmori, CEO di Agronotizie, che aiuterà a capire le difficoltà dell’agricoltura in relazione ai cambiamenti climatici; Lorenzo Mario Bozzo, dell’associazione Meteo lanterna, con un focus su eventi estremi; Giulia Perin, che parlerà invece di natura e sostenibilità e infine Dante Bruno, che aprirà i cassetti dei nostri ricordi con la saggezza dei detti e delle tradizioni popolari sullo scorrere lento e regolare delle stagioni di un tempo.

Clima natura agricoltura che fanno rima con inclusività e solidarietà.

All’inizio della serata il volontario e pluricampione di volo in mongolfiera John Aimo, assieme a Beatrice Aimar, assessore ai servizi sociali e politiche giovanili del Comune di Busca, storico partner dell'evento, consegneranno l'attestato speciale di membro di equipaggio a Toto e Pamela.

Questi due ragazzi hanno esaudito il loro sogno di volare “liberi” su di una mongolfiera speciale che al posto del cesto ha due seggiolini appaiati ed è una delle poche mongolfiere di questo tipo al mondo. Si chiama “air duo chair”. In questo modo persone con disabilità motorie possono diventare un vero membro di equipaggio speciale. Tutto questo grazie all'educational di Datameteo Correre con il Vento. L'associazione, come progetto di solidarietà globale, supporta a distanza dei bambini della Scuola della Gioia a Manila, nelle Filippine, con il progetto di scolarizzazione gestito dalla OnLus Una Mano per i Bambini.

https://datameteo.education/

https://www.youtube.com/@DatameteoEducational