"Bello!", lo spettacolo-circo al teatro Magda Olivero di Saluzzo

Domani, mercoledì 10 aprile alle 21, per la stagione teatrale al Magda Olivero organizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo, Ratatoj APS, va in scena “Bello!”, uno spettacolo di teatro-circo che corona una rassegna che quest’anno ha ottenuto grandissimo successo tra il pubblico saluzzese e dei dintorni.

Lo spettacolo si colloca all’interno del calendario di We Speak Dance e nasce da un’idea di Francesco Sgrò con la drammaturgia di Jean-Michel Guy. “Bello!” è una performance per il palcoscenico. "Riunisce sul palco sei virtuosi artisti di circo di diversa provenienza e un attore molto agile, scelti con cura per la loro reciproca capacità di ascoltarsi e capirsi".

“Bello!” interroga la relatività delle forme storiche della bellezza, tirannica in Italia e l’universalità del nostro bisogno di giudizio. L’universo è strano, molto fisico. Nessun numero, nessun apparato. Ma una costante ricerca di volo. Uno spettacolo dove acrobati ed attori rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando gli stereotipi ed i propri limiti in un movimento scenico collettivo e continuo. Aperto a tutte le forme di contaminazione, fa della coralità del gesto acrobatico e della parola la sua poetica".

“Bello!” è uno spettacolo sulla forza della meraviglia e sul potere di un circo all’erta, sempre alla ricerca, che subordina l’estetica all’etica e che cerca senza sosta nuove forme espressive.

La pièce è interpretata da Britt Timmermans, Mario Kunzi, Tijs Bastiaens, Camille Guichard, Vittorio Catelli, Antonio Panaro e Giacomo Martini. “Nessuno ha potere sulla bellezza, la bellezza è qualcosa di inquietante, che ci trafigge, che ci scuote, la bellezza non si conforma”, afferma la compagnia.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it (https://www.mailticket.it/manifestazione/5I37/cinema-teatro-magda-olivero--stagione-teatrale-20232024) al costo di 20 euro, ridotto a 18 euro e ridotto a 16 euro per gli Under 26.