Conviviale di Pasqua per il Rotary Club di Savigliano

La settimana scorsa, il Rotary club Savigliano, per una delle sue riunioni, era al ristorante Regis di Fossano. dove i soci hanno ritrovato, con piacere, l’immutato tradizionale ambiente d’un tempo.

L’occasione, una conviviale pasquale, era offerta dall’incontro con il giornalista Gianpaolo Testa e la sua presentazione di un libro :“Colle dell’Agnello, una Strada appesa al Cielo“ a cura di Gianpiero Boschero e Giampaolo Testa . Per una quindicina d’anni, a cavallo tra fine novecento ed inizio duemila, Testa era Direttore del “Corriere do Savigliano”. In molti lo conoscevano e l’argomento, questo passo tra Italia e Francia interessava. Il terzo valico più alto d'Europa, di grande bellezza naturalistica, è ogni anno sfruttato da migliaia di turisti e nel corso degli anni, Ha assunto importanza europea, specie per quanto riguarda ciclismo e mototurismo. Da alcuni anni, anche come richiamo invernale.

Il volume parte da epoca romana, pone attenzione su quanti, a vario titolo ed in anni diversi, realizzarono questa strada e le difficoltà affrontate. Attualmente il valico è aperto al transito da fine giugno a metà ottobre ed è stato espresso l’auspicio che il periodo di apertura possa essere ampliato. Questo era il desiderio di quanti nel 1970 resero carrozzabile il sentiero percorso nei secoli da viandanti, pastori, soldati e migranti. Tanto più oggi, è stato commentato nella sala, dalla situazione creatasi a Tenda.

Il presidente Lodovico Buscatti ha ricordato poi mercoledì 17 Aprile il secondo mattutino incontro Rotary con studenti d’istituti superiori. Ora le terze ed ancora alla Crusà Neira di piazza della Misericordia. Dopo il Cyberbullismo di Marzo, l’argomento riguarda Intelligenza Artificiale, tra opportunità e rischi.

Relatore, il giornalista e scrittore, saggi, rimanzi e poesie, Bruno Geraci. Per dieci anni responsabile dei servizi giornalistici della Rai di Torino, ha lavorato nei quotidiani l’Avvenire, La Stampa e Corriere della Sera. Oltre che con l’Università Pontificia Salesiana ,torinese. collabora con quattro università statunitensi su l’evoluzione dei nuovi media.