In scena “Zeus ex machina” con la compagnia teatrale “Accademia Zoser” [FOTO]

Un intero cast composto da giovani attori dilettanti che da anni, ritagliandosi il tempo fra lavoro e università, coltivano la passione per la recitazione, ha dato vita alla compagnia teatrale “Accademia Zoser”. All’interno dell’Organizzazione di Volontariato Gli AnimAttori, porta sul palco il lavoro della scuola di formazione teatrale che da quindici anni cerca di avvicinare i giovani “da protagonisti” al mondo del teatro, strumento di formazione umana e artistica in cui tutti i volontari coinvolti credono.

L’appuntamento, per chi vorrà vederli e sostenerli, è per sabato 13 aprile ore 21 all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto 19, messo a disposizione dal Comune di Borgo San Dalmazzo, sempre attento al coinvolgimento dei giovani nelle loro esperienze artistiche.

La trama dello spettacolo si sviluppa in un'Atene del 500 a. C.: in un anfiteatro vuoto, un attore e uno scrittore, sono alla disperata ricerca di un degno finale alla commedia che intendono rappresentare al Festival Ateniese del Dramma, il più importante di tutta la Grecia antica, con la speranza di poterlo finalmente vincere. Pur sfruttando tutta la loro creatività, non riescono a trovare nulla che li soddisfi. A risolvere questo problema, causa di un dibattito sempre più acceso e che coinvolge addirittura il pensiero filosofico, ci penserà un bizzarro inventore con una macchina dai poteri divini.

In un continuo susseguirsi di momenti esileranti, che fondono realtà e fantasia e che infrangono l’immaginaria “quarta parete” che separa attori e spettatori, i protagonisti e il pubblico saranno coinvolti in un grande e assurdo gioco, dove non mancheranno interessanti spunti di riflessione sulla vita e la morte, sull’amore, sulla guerra e, soprattutto, sull’esistenza e la consistenza di un dio, qualsivoglia nome gli si voglia attribuire.

Il testo trova ispirazione da una commedia di Woody Allen.

Sul palco, una piccola band composta da musicisti che vantano già interessanti produzioni artistiche, accompagnerà con una sorta di colonna sonora, l’intera vicenda, introducendone e accompagnandone lo sviluppo.

L’ingresso è libero e la distribuzione dei biglietti avverrà presso l’Ufficio Turistico del Comune sempre in via Vittorio Veneto 19, tel 0171 266080 con il seguente orario:

Martedì - Giovedì – Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e sabato dalle 9,30 alle 12,30.