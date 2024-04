Ultimo show cooking all'Open Baladin Cuneo: protagonista "Il Campese Amadori", il pollo allevato all'aria aperta

Allevato all'aperto nella zona nord della Puglia e in Molise, il Campese è libero di razzolare in ampi spazi aperti dall'alba al tramonto; viene allevato senza uso di antibiotici e nutrito con alimentazione vegetale (no OGM). Il Campese è un pollo la cui carne viene lavorata utilizzando solo energia da fonti rinnovabili. Queste scelte garantiscono una carne soda e saporita, dall'ottima resa in cottura, grazie alla razza rustica scelta.

In particolare, il pollo fornito a Baladin è "Il Campese Etichetta Oro", con cui si è alzato ulteriormente il livello qualitativo di un prodotto già eccellente in partenza, in modo da poter fornire in esclusiva per il canale dettaglio (macellerie+gastronomie) la migliore selezione possibile del prodotto di punta Amadori.