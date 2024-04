Fossano, Monica Para ha esordito in Consiglio come Segretario Generale del Comune

A seguito del trasferimento del dottor Massimo Nardi, Segretario generale del Comune di Fossano dal 2014, in quel di Alba, avvenuto dal primo dicembre 2023, il quale si è occupato di garantire alla Giunta Tallone una pur minima continuità amministrativa con impegno a scavalco, dall'inizio del mese di aprile 2024 è stata nominata la nuova figura titolare dell'incarico.

Si tratta della dottoressa Monica Para, che ha esordito nel proprio ruolo martedì 2 aprile a seguito del Decreto di nomina sottoscritto dal Sindaco.

Classe 1972, una laurea in giurisprudenza e una carriera nel ruolo di segretario comunale a partire dal 2014, Para vanta esperienze pregresse alle dipendenze, prima dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo, dal 1998, e in seguito dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dal 2001, per poi approdare nel 2004 al Comune di Verzuolo, ricoprendo anche il ruolo di Vicesegretario Comunale a partire dal 2013.

Dal gennaio 2014 ha svolto la funzione di Segretario Comunale in diverse convenzioni intercomunali, l'ultima delle quali stipulata tra il Comune di Boves e quello di Busca.

Anche nel nuovo assetto si occupa della Segreteria generale di due Comuni, affiancando all'attività presso il municipio di Fossano, l'impegno al Comune di Bagnolo Piemonte.

La convenzione, che prevede una proporzione di 70 a 30 a favore della città degli Acaja, è stata approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale di fine marzo in Sala rossa a Fossano, mentre la dottoressa Para ha presieduto nel proprio ruolo la prima seduta di Consiglio lunedì 8 aprile 2024.