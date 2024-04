Amministrative, sei liste per il candidato saluzzese Franco Demaria

Sono sei le liste che appoggiano il candidato sindaco Franco Demaria nella sua corsa verso il municipio. La presentazione di tutti i candidati consiglieri avverrà martedì 16 aprile alle ore 21 al teatro Magda Olivero.

Per cinque liste si tratta di una riconferma rispetto al 2019, mentre quella che si è aggiunta – sostituendo i Moderati – è di nuova costituzione.

Confermate “Città Democratica” (responsabile Andrea Momberto), Polo Civico (Enrico Falda), “Una Città d'Amare” (Francesca Neberti), “Uniti per Saluzzo” (Roberto Bertola), “Sinistra Saluzzese” (Fiammetta Rosso).

La nuova formazione è stata denominata “Città Futura” e ha come referente Attilia Gullino. Quest’ultima è una formazione composita, parecchio trasversale, nelle cui fila ci sono esponenti di diversa provenienza politica.

Vediamo ora qualche anticipazione rispetto ai 96 soggetti, donne e uomini, che andranno a formare la nuova coalizione di “Insieme si può”.

Nel Polo Civico è confermata la presenza del presidente del consiglio comunale Enrico Falda accanto a Carlo Ravazzi, presidente dell’associazione “Insieme”. Con loro i due componenti il cda della Fondazione Bertoni, Silvana Cravero e Claudio Boglio.

In “Uniti per Saluzzo”, contrariamente alle voci che lo indicavano intenzionato a non più ricandidarsi, ci sarà ancora il capogruppo consiliare uscente Paolo Battisti, il presidente del Tapparelli Roberto Bertola e il consigliere comunale Giampiero Bravo.

Per quanto riguarda “Città Democratica”, la lista in qualche misura espressione del Partito Democratico ma con altri innesti, è confermata la presenza dell’assessore Andrea Momberto, della presidente della Fab Carlotta Giordano e della consigliera comunale Daniela Andreis.

In “Citta' d'Amare”, Francesca Neberti, assessore uscente e vicesindaco in pectore in ticket col candidato sindaco Demaria, e i consiglieri Andrea Tagliano, Spirito Gallo e Giorgio Ponso, oltre a Chiara Canavese, consigliera della Fab.

A guidare “Sinistra Saluzzese” l’assessora Fiammetta Rosso, segretaria regionale di Sinistra Italiana e i consiglieri Corrado Lauro e Nicolò Valenzano.

In “Città Futura”, accanto all’assessora Attilia Gullino il giovane segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo.

"Dal 23 aprile – spiega Carlo Ravazzi, presidente dell’associazione - inizieranno gli incontri nei quartieri del candidato sindaco Demaria insieme ai componenti le varie liste. Il calendario dettagliato verrà reso noto nella serata di presentazione, martedì 16, al Magda Olivero".