Fondazione CrC: Mauro Gola sarà il nuovo presidente, non ci sarà il ventilato duello con Federico Borgna

Non ci sarà l’ipotizzato duello tra Mauro Gola e Federico Borgna per la presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

In queste ore risulta essere stato raggiunto un accordo che eviterà lo scontro, ma che vede ritirarsi dalla scena l’ex sindaco di Cuneo, il quale – in base a un compromesso – avrà comunque un posto nel consiglio di amministrazione (ma non la vicepresidenza). Un ulteriore posto potrebbe andare, sempre in quota Cuneo - a Luisella Cavallo.

I numeri hanno dato ragione al presidente della Camera di Commercio ed ex presidente degli industriali, il quale si appresta dunque a lasciare la guida dell’ente camerale.

I ruoli di vice – in base alla consuetudine che prevede un’equa rappresentanza geografica – dovrebbero spettare ad Alba (Francesco Cappello?) e a Mondovì (Elena Merlatti? Elvio Chiecco?).

Se si considera l’esigenza di avere un’adeguata rappresentanza di genere, a rigor di logica il posto toccherebbe alla prima, ma al riguardo – al momento – non si hanno certezze.

Restano da definire un paio di caselle per completare il Cda.

Lunedì 15 aprile ultima riunione del Consiglio generale uscente e insediamento del nuovo.