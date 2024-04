Lesegno al voto: il sindaco uscente Emanuele Rizzo ufficializza la ricandidatura

Anche Lesegno sarà tra i 172 della Granda che, il prossimo giugno, saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

Il primo cittadino uscente, Emanuele Rizzo, è pronto a ricandidarsi per un secondo mandato alla guida del paese, con una squadra rinnovata al 50%.

"Abbiamo diversi progetti che stanno iniziando a prendere forma - spiega il primo cittadino uscente - e ci terrei a vederne la conclusione e a portare avanti anche gli interventi di riqualificazione del centro storico, con i portici e la piazza, in modo da pensare a iniziative per incrementare servizi e attività commerciali a servizio del paese".

In dirittura di arrivo l'inaugurazione della panchina gigante e dell'ingresso nel sistema Landandè, petalo valle Mongia, due progetti rivolti al turismo e all'outdoor.

"In questi cinque anni - prosegue Rizzo - alcune iniziative sono state rallentate a causa della pandemia e sono ancora tanti gli interventi da realizzare, con particolare attenzione anche alla scuola. La squadra è per metà rinnovata e al suo interno conta persone che si sono mostrate proattive per Lesegno in diverse occasioni. Se i lesegnesi ci daranno fiducia siamo pronti a rimetterci a disposizione del paese".