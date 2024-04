Titti e Michelino, mamma e cucciolo, cercano una famiglia che li adotti insieme

L'associazione Amici di Zampa ODV, che opera all'interno del canile/gattile di Alba, cerca casa per Titti e Michelino.

Titti è ancora una cucciolona, diventata mamma troppo presto: nonostante la sua giovane età ha rischiato la vita per mettete alla luce i suoi piccoli. Erano cinque e quattro di loro sono nati morti. Solo Michelino si è aggrappato alla vita con tutte le sue forze e ce l'ha fatta. Titti è una mamma fantastica e sta facendo crescere il suo piccolo in modo esemplare, gli è rimasto solo lui e non vorremmo mai separarli. Non sarebbe fantastico se riuscissimo a trovare una famiglia che li accolga insieme?

Visto tutto quello che hanno passato deve però essere una SUPER FAMIGLIA, che se ne prenda cura per sempre!

Per informazioni chiamate Paolo 3475924197 o Barbara 3356915647