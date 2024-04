Prosegue l'iniziativa “La musica FA scuola” dell'Istituto comprensivo di Bene Vagienna, con il coinvolgimento anche delle classi delle scuole secondarie di Primo grado di Sant’Albano Stura e Trinità.

Tale progetto è stato attivato grazie al contributo della Banca Territori del Monviso di €.8.500,00 e portato avanti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Augusta Bagiennorum e la Fondazione Fossano Musica di Fossano.

Intento fondamentale dell'iniziativa è quello di offrire l’opportunità agli studenti di crescere con la Musica e di approcciarsi a strumenti classici e pop, avvalendosi di docenti altamente qualificati.

La Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Augusta Bagiennorum, prof.ssa Lorella Sartirano, sentita telefonicamente aggiunge: «La Fondazione non ha bisogno di presentazione, i suoi progetti sono attivi su gran parte del nostro territorio. Serietà, professionalità e innovazione musicale si coniugano in modo sinergico al fine di realizzare un progetto di qualità e contribuire alla creazione di un tessuto culturale vivace per i nostri giovani, promuovendo l’interesse verso la cultura musicale.

Il progetto è già partito nel 2023 coinvolgendo le sole classi di Bene Vagienna, grazie al sostanzioso finanziamento di un privato; a maggio dello scorso anno BTM mi ha contattata per sostenere e promuovere l'iniziativa coinvolgendo anche le scuole di Sant’Albano Stura e Trinità».

Il Progetto “La musica FA scuola” proseguirà fino al 6 giugno prossimo con ambiziosi obiettivi, come quello di incentivare il settore della musica giovanile, strumento di espressione individuale e spazio di socializzazione arricchente per i ragazzi delle Medie.

Obiettivi condivisi con i vertici della BTM-Banca Territori del Monviso che, oltre a sostenere economicamente il progetto, lo seguono in collaborazione con il Direttore della Fondazione Fossano Musica, professor Brignone Gianpiero, e con i docenti di musica dell'Istituto, proff. Delpozzo Barbara e Ambrogio Carlo, nonché ovviamente la stessa Dirigente scolastica.

«Siamo felici di poter sostenere un’iniziativa che, grazie alla collaborazione con un partner prestigioso come la Fondazione Fossano Musica, avvicina i ragazzi del territorio alla musica – ha dichiarato il Direttore Generale BTM, Luca Murazzano –. Attraverso questo progetto, si realizza un percorso di crescita e arricchimento dei nostri ragazzi che è una delle priorità di BTM, un avvicinamento alla cultura musicale che non si sarebbe potuto concretizzare senza la dedizione e l’impegno della Dirigente, Prof.ssa Sartirano, e degli insegnanti di Musica».