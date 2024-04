Bocce: Auxilium Saluzzo, le donne del volo verso i playoff scudetto

Dopo Pasqua è ripartita, a pieno ritmo, l’attività boccistica dell’Auxilium Saluzzo, con risultati positivi che arrivano dal settore rosa e giovanile.

Per la specialità volo continua il cammino verso i play off scudetto: l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo del ds Paolo Costa, ha vinto per 21 a 3 contro Borgonese. A due giornate dal termine ( con incontri casalinghi il 27aprile contro Cussignacco e il 28 aprile contro Buttrio) la formazione saluzzese occupa il quarto posto in classifica.

Bene i giovani: nella selezione regionale per i campionati italiani a coppie under 18 qualificazione di Francesco Costa e Matteo Macario (vincitori anche della selezione) e di Matteo Torta ed Alessio Cagliero.

Domenica 14 aprile, a Chivasso, gli under 15 di Federico Gasco, giocheranno la fase interregionale del campionato di società per accedere in semifinale.

Nella A maschile, nel doppio turno, sconfitta per 2 a 22 contro Brb Ivrea e 9 a 15 contro Bocce Mondovi; con quest’ultimo risultato il team saluzzese raccoglie un punto.

Sabato 13 aprile, incontro casalingo contro il Quadrifoglio, penultimo in classifica.

Per la specialità petanque, ferma la A, presso il sodalizio del presidente Pietro Fornetti, si è tenuta una gara regionale a coppie con il terzo posto della coppia di casa formata da Aldo Dedominici e Ivo Giaime.

Per il settore femminile, domenica 14 aprile ritorna il campionato di Promozione (si gioca a Centallo), con le giocatrici di Franco Vottero, impegnate al mattino con la Valle Maira Dronero ed al pomeriggio contro la Borgonese.