Granda Canoa Club in evidenza a Subiaco

Nel fine settimana da poco trascorso il fiume Aniene ha ospitato due importanti competizioni di canoa: la Gara Nazionale di Slalom Speed il 6 aprile e la Gara Nazionale di Slalom il giorno seguente.

Gli atleti del Granda Canoa Club hanno offerto performance notevoli, evidenziando la loro preparazione e dedizione.

Leonardo Benetti ed Elena Benetti hanno entrambi raggiunto il secondo posto nelle rispettive categorie, K1 Allievi B e K1 Cadette A.

Al suo esordio nella categoria C1 Ragazzi, Dennis Fina ha realizzato un exploit memorabile, assicurandosi il secondo posto per due volte in successione: una prodezza che illumina la sua entrata in scena con un'eccezionale costanza.

Il secondo giorno di gara ha visto anche Mattia Ferrero salire sul terzo gradino del podio nella stessa categoria di Dennis, dimostrando la sua forza competitiva e consolidando un inizio promettente. Parimenti notevole è stata la prestazione di Oliver Fina e Mattia Ferrero, anch'essi al loro primo anno nella categoria K1 Ragazzi, i quali hanno dimostrato abilità e grinta, sfiorando il podio e segnando il loro debutto con risultati promettenti.

Anche Aurora Bottasso ed Anna Pezzoli, sono arrivate vicinissime al podio con i loro piazzamenti in quarta e quinta posizione nella categoria K1 Ragazze.

Per concludere, anche le prestazioni di Lorenzo Rossi, Tommaso Cometto, Simone Gastaldi, Marco Brunori e Simone Ferrero meritano di essere ricordate, sottolineando la loro partecipazione significativa all’evento.

Alla luce di questi risultati, l'allenatore Fulvio Fina ha condiviso il suo entusiasmo: "I ragazzi hanno davvero fatto delle belle cose questo weekend, confermando l'efficacia del duro lavoro svolto durante i mesi invernali. La strada è in salita, ma abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere grandi traguardi. C'è un potenziale enorme in questi atleti, e con impegno e dedizione, possiamo aspirare a risultati eccezionali."