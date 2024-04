Sci alpino: la limonese Melissa Astegiano vince il gigante FIS di Artesina

Lunedì 8 aprile sulla pista Race della Turra ad Artesina si è disputato quello che avrebbe dovuto essere il primo di due Giganti FIS maschili e femminili validi per il Trofeo Duchessa Lia, ma la la seconda giornata di gare, prevista per martedì 9, è stata annullata a causa del maltempo in arrivo.

La carabiniera limonese Melissa Astegiano ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,54”,32/100, con un vantaggio di2”,58/100 sulla tedesca Katerina Haas dello Ski Club Gerstetten e di 3”,06/100 sulla cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato. Quarta assoluta e prima delle Aspiranti la milanese Marta D’Angelo dello Sci Club Sestriere, quinta la trentina Desirée Baitella del Golden Team Ceccarelli, sesta la verzuolese Sofia Mattio dell’Equipe Limone, settima l’abruzzese Alice Pompei dello Sci Club Livata, ottava assoluta e seconda delle Aspiranti la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, nona assoluta e terza delle Aspiranti Anita Ochrymowiczdel Sauze d’Oulx e decima l’almesina Martina Nicotera del Racing Team Vialattea.

Successo svizzero in campo maschile: il vallesano Janet Gabindello Ski Club Verbier ha chiuso le due manche nel tempo totale di1’,53”,43/100, precedendo per 13/100 l’Aspirante ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx e per 1”,25/00 l’altro Aspirante valsusino Fernando Giacomo Rej del Sestriere. Completano la top ten il ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana, l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, terzo degli Aspiranti, il sestrierino Tommaso Anfossi dello Sci Club Sansicario Cesana, il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, quarto degli Aspiranti, il sestrierino Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, quinto degli Aspiranti, il torinese Nicola Migliardi del Valchisone.