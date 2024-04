Val Tanaro Rugby, è qui la festa

Dopo il grande successo della festa del rugby under 10 e under 8 il Val Tanaro Rugby, sabato 13 aprile, ospiterà per la seconda settimana consecutiva l’evento.

Questa volta sarà il turno dei ragazzi Under 12.

Il torneo si svolgerà nell'impianto di località San Cassiano 75 a Farigliano.

Sarà un’occasione speciale per vedere i giovani talenti in azione e celebrare la passione per questo sport.

Durante il torneo, verranno ospitate le seguenti squadre:

Alba Rugby

Fossano Rugby

Rugby Novi A.S.D.

Moncalieri Rugby

Chieri Rugby

Inoltre, i ragazzi delle U8 e U10 parteciperanno alla Festa del Rugby a Cuneo, presso gli impianti del Cuneo Pedona Rugby.

Se sei interessato a conoscere e provare il nostro sport, ti invitiamo a venirci a trovare a Farigliano - Località San Cassiano 75. La squadra Senior si allena ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22, mentre la squadra U6 (6 – 15 anni) si ritrova tutti i venerdì a partire dalle 18.30. Unisciti a noi per celebrare il rugby e tifare per i nostri giovani atleti!