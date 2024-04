A Cuneo torna il “Certame Pareysoniano”, concorso nazionale di filosofia per studenti delle scuole superiori

Sabato 13 aprile alle ore 10 a Cuneo, presso lo Spazio Incontri Fondazione Crc (via Roma 15) è in programma la seconda edizione del “Certame Pareysoniano”, il concorso nazionale di filosofia per studenti delle scuole superiori organizzato dal Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” in collaborazione con il liceo classico e scientifico “S. Pellico-G. Peano”.



A presiedere l’avvio dei lavori, che vedrà la presentazione degli elaborati da parte dei concorrenti, sarà il prof. Maurizio Pagano presidente del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”. Nel pomeriggio, dalle 15,30, presso il Rondò dei Talenti (via Gallo 1), si svolgerà una conferenza del prof. Mario Farina (Iuav, Venezia) su “Arte e/è Natura” mentre alle 16,30 si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della seconda edizione dell’iniziativa, momento presieduto dal prof. Graziano Lingua.



L’evento vivrà un prologo venerdì 12 alle ore 18, presso il liceo classico e scientifico “S. Pellico-G. Peano” (corso Giolitti, 11) a Cuneo con l’accoglienza degli studenti partecipanti al Certame e dei loro docenti accompagnatori che potranno assistere ad una presentazione introduttiva sul tema “Pareyson e la scuola” a cura del prof. Alessandro Parola, preside del liceo “S. Pellico-G. Peano” di Cuneo.



La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni scrivere a pareyson@unito.it.



“L’argomento scelto per il nostro concorso, quest’anno sul tema Arte e Natura, è al tempo stesso rilevante nella storia del pensiero e permette un collegamento diretto al programma di filosofia degli ultimi anni delle scuole superiori – afferma Maurizio Pagano, presidente del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” - . Luigi Pareyson è uno dei rappresentanti più significativi del pensiero italiano del secondo Novecento, ma nei suoi anni giovanili è stato anche un professore di filosofia nel liceo di Cuneo. L’iniziativa si articola in due passaggi: nella fase preliminare il Centro Studi mette a disposizione dei partecipanti dei materiali didattici, in forma di testi e videolezioni, che servono ai docenti per preparare gli studenti interessati a partecipare; al termine di questo percorso viene fornita una traccia sulla cui base i partecipanti realizzano un testo scritto. I lavori migliori sono stati selezionati per la fase finale, in presenza a Cuneo, dove gli studenti finalisti si esibiranno in una breve presentazione orale, valutata da una giuria di docenti universitari e liceali”.



“Siamo molto contenti di organizzare questa seconda edizione del Certame Pareysoniano per il debito di riconoscenza che abbiamo con il professor Pareyson di cui abbiamo il dovere di tramandarne gli insegnamenti – aggiunge Alessandro Parola, dirigente scolastico del Liceo classico e scientifico “S. Pellico-G. Peano” - . Mi riferisco in particolare al Pareyson giovanile, docente di filosofia proprio presso il nostro istituto. I più hanno memoria infatti del Pareyson adulto, ma noi non vogliamo dimenticare quegli anni a Cuneo in cui ha scritto interessantissimi saggi di riforma complessiva della scuola, ancora oggi attualissimi e che andrebbero riletti”.



Rispetto alla prima edizione del Certame si è registrato un incremento dei lavori inviati di più del 50%, per un totale di 53 saggi realizzati da studenti di tutta Italia. Undici di questi sono stati selezionati per la fase finale, provenienti dal Liceo Pellico-Peano di Cuneo, dal Liceo Campanella di Reggio Calabria, dal Liceo Minghetti di Bologna, dal Liceo D’Azeglio di Torino, dal Liceo Cicerone di Frascati, dal Liceo Chiabrera-Martini di Savona, dal Liceo Berchet di Milano e due dal Liceo Gioberti di Torino e dal Liceo Peano di Tortona.



L’evento si svolge con il contributo di Fondazione Crc, Fondazione Crt, Otto per Mille Chiesa Valdese – Unione delle Chiese metodiste e valdesi e con il patrocinio di Città di Cuneo, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Fondazione Polo Teologico Torinese, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – sezione parallela di Torino, Centro culturale protestante, Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico.