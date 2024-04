Arsenal-Bayern Monaco 2-2, tutto rimandato al ritorno

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Arsenal e Bayern Monaco pareggiano per 2-2 nell'andata dei quarti di finale di Champions League: all'Emirates Stadium di Londra i marcatori della serata sono Saka e Trossard, per gli inglesi, Gnabry e Kane per i tedeschi. La partita non delude le aspettative della vigilia e si rivela spettacolare e giocata su ritmi alti; in generale, l'Arsenal si rivela complessivamente superiore, ma pecca di inesperienza in occasione dei due gol concessi. Sulla falsa riga di una stagione sin qui discontinua, l'avvio di partita del Bayern è in apnea e l'Arsenal trova subito il vantaggio dopo dodici minuti. A sbloccare il match ci pensa Saka, bravo a riconquistare ferocemente la palla sulla destra dell'area e a battere Neuer con un bel sinistro a giro. I gunners possono addirittura raddoppiare al 16', ma White, a tu per tu con Neuer, calcia in bocca al tedesco. Guai, però, a dare per morto il Bayern che, nel giro di un quarto d'ora, ribalta il risultato, sfruttando due gravi ingenuità degli inglesi. Prima al 18' Gnabry pareggia, approfittando dell'uscita a vuoto di Raya e del pasticcio della retroguardia avversaria; poi al 32' Kane segna il 2-1 su rigore procurato da Sanè. Nella ripresa l'Arsenal attacca a testa bassa, sostenuto dal proprio pubblico; dall'altra parte, i bavaresi si difendono con ordine e provano a colpire in contropiede. Arteta ci vede lungo ed inserisce dalla panchina Gabriel Jesus e Trossard. Proprio i due neoentrati confezionano la rete del 2-2 per i padroni di casa: il brasiliano mette a sedere Dier e De Ligt e serve Trossard, che col piatto segna dall'altezza del dischetto. Al novantesimo un brivido scorre sulla schiena dei tifosi di casa quando Coman colpisce il palo. Al 95' l'Arsenal protesta vivamente per un contatto in area tra Neuer e Saka, ma arbitro e Var lasciano correre. il ritorno sarà mercoledì prossimo all'Allianz Arena di Monaco. - foto Image - (ITALPRESS)