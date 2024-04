Borgo, aperta manifestazione di interesse per la nomina di scrutatore per le elezioni di giugno

In occasione delle elezioni europee e regionali in programma per l’8 e 9 giugno 2024 gli elettori del Comune di Borgo San Dalmazzo possono presentare la manifestazione di interesse alla nomina di scrutatore

Il requisito è l’iscrizione all’albo degli scrutatori del Comune di Borgo San Dalmazzo, così come aggiornato al mese di gennaio 2024. Hanno la priorità, secondo i criteri indicati dalla Commissione Elettorale Comunale, i disoccupati, coloro che sono in attesa di prima occupazione e gli studenti non lavoratori di età inferiore ai 25 anni al 25 settembre 2022.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo entro il 13 maggio 2024. La modulistica è disponibile sul sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Per informazioni: Ufficio Elettorale 0171/754122

Approfondimenti e news relativi alle elezioni europee e regionali dell’8 e 9 giugno 2024: https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/pagine/dettaglio_pagina_personalizzata.aspx?id=177