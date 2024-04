Bra, la nuova Ztl diventa permanente

Dopo un periodo di prova durato alcuni mesi diventa permanente la Ztl relativa al tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Rambaudi (anch’essa interessata dalla limitazione alla circolazione) e via Verdi.

È prevista una novità rispetto alla disciplina in vigore in questi mesi: viene anticipata la riapertura al traffico della via alle prime ore del mattino. Pertanto, in questa sua formulazione definitiva, la Ztl prevede il divieto di accesso all’area ai veicoli non autorizzati dalle 20 alle 5 del mattino seguente dal lunedì al giovedì e dalle 20 del venerdì fino alle 5 del mattino del lunedì, oltre che nelle giornate festive.

Contestualmente, vengono adottati i medesimi orari anche per la zona a traffico limitato operativa nel primo tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra l’intersezione di via Piave e via Pollenzo, nonché nella stessa via Pollenzo.