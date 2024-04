Carcere di Cuneo, da stasera assemblea permanente dei sindacati del personale penitenziario

Le OO.SS. SAPPE, Si.N.A.P.Pe, OSAPP, UIL.PA, FNS CISL, CGIL FP PP comunicano che da oggi, mercoledì 10 aprile, dopo il termine del regolare servizio indiranno un’assemblea permanente all’interno dello spaccio e della caserma, ai sensi dell’art. 19 della legge 395 del 1990, al fine di sensibilizzare sia le istituzioni che l’opinione pubblica rispetto al disagio vissuto da tutto il personale maschile e femminile di ogni ruolo in servizio alla Casa Circondariale di Cuneo.

“Oltre all’assemblea, ci asterremo in maniera assolutamente democratica dal consumare il pasto a noi spettante presso la mensa di servizio, che ha come obbiettivo quello di attirare l’attenzione sul tema del disagio vissuto dal personale che a Cuneo è ridotto al lumicino e che consuma ore su ore di straordinario tutti i giorni per far fronte ai problemi del carcere. Il nostro non è solo un allarme ma è un vero e proprio grido d’aiuto, perché gravi sono le condizioni in cui versa non solo la Polizia penitenziaria ma anche tutta la popolazione detenuta ristretta. L’organico è al di sotto delle soglie minime tant’è che anche il Provveditorato ha dovuto indire un interpello regionale per reperire alcuni Ispettori o Sovrintendenti dal resto del distretto di competenza. Nonostante l’emorragia di personale, il DAP continua a distaccare personale sia verso il GOM che al fuori della Regione..

Sono presenti un solo Direttore ed un solo Comandante che insieme alla truppa, devono gestire un numero esorbitante di detenuti comuni e al 41 bis ed a breve SI VORRA’ APRIRE UN NUOVO PADIGLIONE DETENTIVO per aumentare la capienza!!!. Risponderemo fuori dalla mura e fuori dall’orario di servizio a tutti quei giornalisti che vorranno intervistarci per sostenere il nostro appello!!! Grazie di volerci ascoltare” conclude la nota.