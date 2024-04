Dogliani, la comunità islamica celebra la fine del Ramadan [FOTO]

Anche a Dogliani la comunità islamica ha celebrato la festa della fine del mese di Ramadan. Da alcuni anni la comunità di fede musulmana doglianese e dei comuni limitrofi si ritrova a celebrare collettivamente l'importante festività. Negli anni in cui la ricorrenza cade in mesi estivi, la celebrazione si è tenuta in piazza Jarnac. Quest'anno invece si è svolta nella sala polivalente degli impianti sportivi. Numerosa la partecipazione dei fedeli: uomini, donne e bambini. Al termine della preghiera, si è festeggiato con una deliziosa colazione con thè alla menta e un ricchissimo buffet di pasticceria e dolci del Maghreb preparati dalle signore presenti.