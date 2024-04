Mattinata di stop, domani, per l'ascensore inclinato di Cuneo

Informiamo i nostri lettori che - come comunicato dal Comune di Cuneo - nella mattinata di domani (giovedì 11 aprile) l’ascensore inclinato rimarrà chiuso per consentire le operazioni di smontaggio della copertura protettiva invernale della via di corsa.



Salvo imprevisti, l’ascensore tornerà in funzione nella tarda mattinata.