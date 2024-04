Racconigi: cambio look per l’area giochi di via Beato Murialdo

Sono terminati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde di via Beato Murialdo a Racconigi mediante la posa di nuova pavimentazione antitrauma e di giochi per bambini, nell’ambito del progetto di valorizzazione e promozione del territorio voluto dall’ Amministrazione comunale.

“L’intervento era stato valutato da tempo - spiega il Consigliere Comunale Domenico Annibale - abbiamo dato priorità alle aree giochi dei giardini delle Scuole Medie e di piazza IV Novembre, in quanto versavano in pessime condizioni e necessitavano di un intervento immediato. Ora finalmente la ditta incaricata, A.F. GARDEN snc di Franceschi & C di Carmagnola, ha terminato i lavori per rimettere a nuovo anche l’area giochi dei giardini di via Beato Murialdo. L’intervento, del costo complessivo di € 24.400, ha previsto il completo rifacimento della pavimentazione antitrauma con gomma colorata, la posa di un gioco a castello compreso di altalena, un gioco a molla doppio e un nuovo gioco chiamato piramide di arrampicata Spider, per la prima volta a disposizione dei bambini nelle nostre aree giochi”.

Conclude il Sindaco Valerio Oderda: “Abbiamo posto in questo mandato una grande attenzione alle aree per il gioco dei bambini proprio perchè offrono alla cittadinanza, in particolare all'utenza più giovane, una risposta alle esigenze di svago e allo stesso tempo un valido contributo al miglioramento della qualità della vita”.