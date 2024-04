Castel Rocchero: ultimi posti disponibili per Di Vin in Fiore

Se volete scoprire la cucina con i fiori mettete in agenda la data di sabato 4 maggio, quando alle ore 20:30 presso la cantina La Torre di Castel Rocchero si celebrerà la primavera con un’esperienza gastronomica indimenticabile dedicata ai fiori eduli e agli aromi del vino del nostro territorio.

“La primavera – spiegano dal Team La Torre - rappresenta per noi agricoltori il risveglio della natura dopo i lunghi mesi invernali e l’inizio di un percorso che ci porterà verso l’estate a raccogliere i frutti del nostro duro ma straordinario lavoro: l’uva. Quest’anno vogliamo celebrarla con tutti i sensi, anche quello del gusto, per questo vi aspettiamo per un’occasione speciale di festa all’insegna della buona tavola e di ottimo vino”.

All’interno di una location panoramica e di grande fascino, la Torre Crystallina, potrete gustare la raffinatezza e la creatività dei piatti della chef Paola Chiolini del ristorante la Balena Bianca di Vallecrosia (IM) abbinati ad una selezione di vini curata dai sommelier Fisar. Inoltre lo storytelling della serata curato dal giornalista enogastronomo Claudio Porchia accompagnerà i partecipanti alla scoperta della cucina con i Fiori. Dalle note di amaro della Bocca di Leone, a quelle piccanti del Nasturzio, passando per il sapore agrumato della Begonia e dal gusto erbaceo del Geranio per terminare con la freschezza della Petunia. Non solo una serata dedicata al gusto, ma anche alle emozioni che solo i fiori riescono a dare.

Ecco il menù della serata

Timballo di Gamberi con Petunia ripiena alla trombetta e crudité di Gambero di Sanremo e Geranio caramellato

Tortelli di Orata in crema di Nasturzio, nocciole, Calamari e scaglie di cioccolato speziato

· Branzino in crosta, fiore di Nasturzio con vellutata di lattuga e bocche di Leone ripiene di ricotta

· Coppa croccante alle mandorle con crema di Begonia e fragole profumate al Lime

Vini abbinamento:

Alta Langa Metodo Classico 2019

Rosato Ca' d'Lia

Cortese dell'Alto Monferrato docg

Brachetto d'Acqui docg

Moscato d'asti docg

Costo a persona 75 euro tutto compreso

Per info e prenotazioni telefono 380 6581687 o email: info@cantinalatorre.com entro il 2 maggio.