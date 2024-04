Sempre più Bottega Gold

Sugli scaffali inglesi viene venduto a 26 pounds, circa 31 euro contro i 20 di diversi champagne. In Italia è posizionato attorno ai 25 euro e all’incirca lo stesso prezzo in Francia, negli Stati Uniti e in altre aree del mondo. Il Bottega Prosecco Gold, da qualche giorno definito come il prosecco più ricercato al mondo, stando a Wine Searcher, il più diffuso e potente portale del pianeta del settore, sta conoscendo una popolarità enorme con la felicità di Bottega spa, l’azienda veneta che lo produce.

Nella sua inconfondibile e iconica bottiglia interamente dorata, Bottega Gold è il vino di punta di Bottega, azienda con ben 6 siti produttivi fra Veneto, Friuli e Toscana, e che produce i migliori vini italiani, dal Brunello di Montalcino all’Amarone, dal Chianti (una parte assieme a Stefania Sandrelli) al Bolgheri oltre a molti vini bianchi, grappa e liquori. Bottega, nei primi due mesi di quest’anno ha totalizzato un + 14%, con +7% nei vini e spumanti e + 35% nelle grappe e liquori.