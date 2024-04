A Borgo nasce l'associazione Sidhe che domenica si presenta con l'evento “I fiori e la magia di via dei Boschi”

Una nuova associazione è nata a Borgo San Dalmazzo: Sidhe, italianizzato Scide, un termine gaelico che significa piccolo popolo, o popolo fatato.

I soci fondatori sono cinque: la presidente Monica Giraudo, il vice Barba Brisiu, poi Elena Morlano, Nichiforov Stanislav e Paolo Menardi. “Siamo un gruppo di persone che si sono unite con la voglia e l'intento di fare sviluppo sul territorio, promuovere il turismo e il sociale, coinvolgendo associazioni, enti locali e Comuni. Noi faremo capo a Borgo come centro delle tre vallate”, spiegano.

Attraverso un logo molto evocativo, realizzato da Alessandra Cavicchia, si stanno selezionando produttori locali e relativi prodotti alimentari per promuoverli fuori dal territorio. Così come partecipare a fiere ed eventi fuori Regione.

Giovedì si sono presentati alla Giunta Robbione e questo fine settimana realizzeranno già il loro primo evento, raccogliendo un'eredità già presente: “La giornata della petunia: i fiori e la magia della via dei Boschi” a Tetto Turutun.

Ricco il programma.

Sabato 13 aprile dalle 19 la cena sotto il padiglione delle feste; alle 21.30 esibizione della crale “La Ciastella” con canti della tradizione alpina. Dalle 23.30 nel secondo padiglione Flower Party con dj Btrk.

Domenica 14 aprile la festa inizia alle 9.30 con la terza edizione di “Cammina e Respira”. In via dei Boschi si animerà di artisti del legno, artigiani, prodotti tipici e quindici scultori del Chainsaw Carving (sculture realizzate con motosega). Alle 11.30 l'inaugurazione ufficiale dell'associazione con una sorpresa che coinvolgerà grandi e piccini. Dalle 12 pranzo sotto il padiglione in cllaborazione con il Gruppo Alpini di Robilante.

Per tutto il giorno voli panoramici in elicottero, truccabimbi, passeggiate con alpaca, servizio bar, esposizione di trattori d'epoca, fisarmoniche e laboratori.

Per i piccoli ci sarà Prezzemolo. Padrini della manifestazione il Team Giacomelli, provenienti dalla val di Fiemme, famosi protagonisti di un programma televisivo su DMAX sul "taglio del legno.