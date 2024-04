Al castello di Magliano Alfieri una caccia al tesoro “guidata” dalle conchiglie

Una domenica diversa, di gioco e di apprendimento, arricchita da diversi stimoli. E a un certo punto della giornata, chiudendo gli occhi sembrerà quasi di “sentire il mare”. Il 21 aprile, dalle 14 alle 17, al Castello di Magliano Alfieri è in programma una caccia al tesoro dedicata alle famiglie e intitolata “Il segreto della conchiglia”.

Indizi, prove, aneddoti, sfide a squadre che porteranno a ricostruire un piccolo mosaico, una coinvolgente prova di abilità che si svolgerà in due sale del maniero e all’esterno. Il fil rouge sarà speciale: la conchiglia, elemento decorativo e di rinascita, simbolo di bellezza ed espressione del folclore popolare, associato tradizionalmente dalla cultura cristiana al Sabato Santo. Una curiosità, tra le tante che si potranno apprendere domenica: già ai tempi di Greci e Romani le conchiglie erano importanti e rappresentavano l’essenza della prosperità.

L’arrivo al Castello sancirà l’inizio dell’avventura: ogni squadra riceverà un kit di gioco con le istruzioni e tutto il necessario per lo svolgimento delle attività. Al termine del gioco si scoprirà il segreto per rispondere a questa domanda: “A cosa servono, davvero, le conchiglie?”.