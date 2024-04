Cherasco, sabato apre la mostra fotografica “Il tempo che è in noi”

È tutto pronto per l’inaugurazione dell’ultima fatica espositiva dello scrittore Flavio Russo, la mostra fotografica “Il tempo che è in noi”. La presentazione è in programma sabato 13 aprile alle 16, con ritrovo davanti al Municipio.

L’allestimento condensa in cinquanta pannelli bifacciali - sospesi sotto i portici del palazzo Galli della Mantica e delle centralissime via Cavour e Vittorio Emanuele II - una selezione del materiale tratto dall’archivio appartenente all’autore, dando vita a un piccolo museo a cielo aperto visitabile fino al 30 settembre.

Il risultato è un excursus che incomincia all’indomani del 1870 e della breccia di Porta Pia, ripercorre l’epopea di grandi lignaggi nobiliari cheraschesi a fine ‘800, si sofferma sulla Prima guerra mondiale e l’avvento del Fascismo, prima passare all’epoca del Boom economico e arrivare al lockdown del 2020. Eventi cruciali e drammatici raccontati “dal basso” attraverso scatti di vita che ritraggono la comunità, i suoi abitanti, tradizioni e istituzioni.