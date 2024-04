Domenica 14 aprile una giornata da brivido al volante sulla pista del circuito di Busca

Una giornata da pilota con la propria Toys for Boys domenica 14 aprile nell'emozionante Trackday presso il circuito internazionale di Busca, in provincia di Cuneo. Il Gruppo Gino offre la possibilità ad appassionati, piloti più esperti o gentlemen driver che vogliano vivere l'emozione di provare la propria vettura in pista, di assaporare il brivido di correre tra i cordoli del circuito. Primo appuntamento ricco di adrenalina, tanti cavalli e un'importante progetto di charity Neuroland, legato all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

A condurre la giornata insieme ad Alessandro Gino ci sarà come special guests la conduttrice sportiva Alice Brivio.

Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto all'associazione Neuroland Onlus, con cui verranno riqualificati due piccoli locali nel Reparto di Alta Intensità Chirurgica. Uno di questi spazi sarà utilizzato per la comunicazione delle diagnosi alle famiglie dei piccoli ricoverati, mentre l'altro diventerà una saletta relax per i parenti dei piccoli degenti.

Gino Spa e Gino Auto si impegneranno a integrare le donazioni ricevute, garantendo la copertura totale dei costi del progetto.

I dettagli con tutte le residue disponibilità per la Trackday sono reperibili a questo link: Gino Track Day - Charity (ginospa.com)

I turni saranno composti da 10 posti l'uno. La durata di ogni turno sarà di 20 minuti. L'assegnazione dei turni varierà in base a tipologia di auto e disponibilità.

Sono già sold out i pacchetti del mattino del gruppo B e quelli sui due gruppi del pomeriggio, restano gli ultimi tre posti sul gruppo A del mattino. Esauriti anche quelli per l'intera giornata.

I piloti devono essere muniti di patente valida. Il numero dei posti disponibili è limitato per garantire a tutti i piloti un’esperienza in pista ancora più esclusiva.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE

Accesso pista durante orario selezionato (vettura + pilota);

Kit di Benvenuto;

Toys4Boys social Parade, sfilata di tutte le auto partecipanti all'evento con la realizzazione di contenuti foto e video che verranno successivamente distribuiti agli iscritti.

PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI OGNI ISCRITTO DEVE ESSERE IN POSSESSO DI:

- Casco jet o integrale per pilota e passeggero;

- in caso di utilizzo cinture a 4/6 punti è consigliato il collare Hans o Simpson Hybrid.

ESEMPI DI VETTURE AMMESSE:

Vetture AMG

BMW M o i

MINI JCW

ABARTH

FORD RS o ST

RENAULT RS

AUDI S o RS

HYUNDAI N