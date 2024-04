Fiera di Primavera a Mondovì: due appuntamenti al Civico della Stampa

Sabato 13 e domenica 14 aprile, nel weekend della 63ª Fiera di Primavera di Mondovì, il Museo Civico della Stampa di Mondovì propone due appuntamenti. Sabato 13 aprile, in occasione del finissage della mostra di Pia Taccone «La Scienza delle Distrazioni», l'artista terrà un laboratorio creativo di stampa su tessuto per bambini e adulti. Nel corso dell'attività i partecipanti creeranno timbri personali dando forma ad un pattern, ovvero un motivo ripetibile tipico della stampa su tessuto, ispirandosi a quelli presenti nelle opere dell'illustratrice torinese; con timbri e torchio si stamperà su borse 100% cotone. Il laboratorio si svolgerà alle 10,30 e alle 15,30 e ha un costo di 23 euro comprensivo di biglietto d'ingresso al museo.



Domenica 14 aprile la proposta sarà rivolta alle famiglie con bambini, invitate a scatenare la fantasia per festeggiare la primavera in un laboratorio in cui disegno creativo e stampa con caratteri mobili si incontrano per far uscire dal torchio tirabozze del museo bizzarre e bellissime creature. Il laboratorio si svolgerà alle 10,30 e alle 15,30 e ha un costo di 12 euro a coppia (un adulto e un bambino); la quota per ogni ulteriore partecipante è di 5 euro. Oltre al laboratorio, è prevista una breve visita guidata al museo. È possibile prenotarsi agli appuntamenti inviando una mail a prenotazioni@museostampamondovi.it. Il programma completo della Fiera di Primavera è disponibile al link vivimondovi.it/fiera-di-primavera.



IL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA



Collocato nelle suggestive sale al piano terreno e, in parte, al primo piano del Complesso di Liber – Polo Culturale delle Orfane, il Museo Civico della Stampa di Mondovì permette al pubblico di ripercorrere la storia del libro e della stampa, due elementi fortemente identitari per la città di Mondovì dove, nel 1472, venne realizzato il primo libro con data impressa stampato in Piemonte con la tecnica dei caratteri mobili. Il Museo ha riaperto al pubblico il 2 aprile 2022 in seguito ai lavori di ristrutturazione del Polo resi possibili dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Mondovì e la Fondazione CRC, che ha finanziato questo importante progetto nell'ambito del bando Interventi Faro 2017.



Il nuovo allestimento unisce tradizione e innovazione: installazioni multimediali, videoproiezioni, animazioni, interviste e ricostruzioni 3D dialogano con la collezione civica di macchine da stampa, una tra le più ricche d'Italia, in un percorso immersivo e dinamico, non solo da visitare, ma da vivere e scoprire.



In un viaggio nel tempo, il Museo espone le macchine che hanno fatto la storia della stampa: dalle più rudimentali, con approfondimenti circa le grandi figure (da Gutenberg a Bodoni passando per Garamond) alle più recenti, dal torchio alla linotype, dal ciclostile alla pressa. Completano l’allestimento la riproduzione della tipografia della famiglia Belloni di Nizza Monferrato e i due laboratori di tipografia e di grafica, utilizzati durante tutto l’anno per ospitare workshop e attività per scuole, famiglie e appassionati.