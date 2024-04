Una passeggiata gastronomica non competitiva sui sentieri di Battifollo

La Pro Loco di Battifollo organizza per Domenica 21 Aprile 2024 una camminata gastronomica non competitiva sui suoi panoramici sentieri, adatti a tutti.

L' arrivo della stagione primaverile, col suo tepore e i suoi colori, oltre a risvegliare la natura dalla stagione invernale, invoglia le persone a comiciare ad assaporare delle prime passeggiate all'aria aperta.

In questo contesto la Pro Loco di Battifollo, organizza una camminata a tappe avente come scenario la bellezza delle valli Mongia, Cevetta e Tanaro, nel periodo della loro rinascita stagionale.

La camminata inizierà con le iscrizioni dalle ore 8.30, presso i locali della Pro Loco e avrà le seguenti tappe:

Piazza Piano: caffè e brioches;

Località Campeggio: affettati misti;

Località Castello: bruschette pomodoro e formaggio all'agli

Panchina Gigante: carne cruda e focaccia;

Località Ronco Nuovo: insalata sedano noci e tuma e frittata;

Bistrot Primo Pan: degustazione crostate e bisc

Ogni piatto sarà abbinato a un bicchiere di vino.

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a data da destinarsi. Il costo previsto è di €. 22.00 per adulti e €. 10.00 per i bambini da 7 a 10 anni, gratis per i bambini fino a 6 anni. Data la particolarità dell'evento le iscrizioni si chiuderanno entro il 18/04/2024 al raggiungimento del numero massimo di 150 partecipanti.

Per informazioni: Alberto 339 623 3679, Piera 339 195 7607 e Romana 340 058 6682