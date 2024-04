Tutte sul podio le atlete agoniste della Ginnastica Mondovi' al campionato regionale Aics a Cuneo

Una domenica eccellente quella per la Agoniste della Società Ginnastica Mondovì che si esibivano a Cuneo nel Campionato regionale Aics di Ginnastica Ritmica; tutte le ginnaste nessuna esclusa sono riuscite a salire sul podio nelle loro categorie e ben quattro le vittorie ottenute con soddisfazone delle tecniche Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo. Nella gara Senior una super prestazione è stata quella della splendida Rebecca Voarino che con un esercizio alla palla impeccabile ha ottenuto l'alto punteggio di 10.100 e si è aggiudicata il titolo che gia aveva vinto nella prima edizione.

Sempre nella stessa categoria l'ottima Giorgia Casagrande che conquista l'argento sia nella specialità del nastro sia in quella delle clavette subito dopo l'Erogymnica. Nella categoria Junior seconda fascia Alessia Neacsu sale sul gradino più alto del podio con una bellissima performance alle clavette ( 9.950), sbaragliando anche molte delle Società più favorite. Alessia e Rebecca gareggeranno poi anche nella gara a coppie con un nuovissimo esercizio ai cerchi conquistando l'argento.

Nella gara d'Insieme Open scende in campo il vivacissimo trio delle giovani ginnaste Desire Gonella, Celeste Madeddu e Gaia Viglino che con una originale coreografia ai cerchi conquistano l'oro.

Le tre si esibiranno poi anche come individualiste nel corpo libero dove una sorridente Desire Gonella si classifica terza eseguendo con molta espressività il suo esercizio seguita al 4° posto dalla brava Celeste Madeddu; nella categoria Junior primo posto per Gaia Viglino che sempre più determinata e sicura ottiene punti 9,85 nella specialità del corpo libero.

Mancavano in questa gara Melissa Borgna e Agnese Fachino che avendo in contempornea la gara d'Insieme della Federginnastica erano impegnate a Settimo Torinese; in questa competizione il loro esercizio intriso di rischi e difficoltà è stato ammirato fin oltre metà gara ma proprio verso il finale una perdita di attrezzi le ha fatte scivolare all'8° sempre comunque nella top ten e oltre metà classifica considerato il numero di concorrenti (17). Da ricordare ancora per quanto riguarda la gara dell'Aics i migliori successi ottenuti al sabato: il 1° posto sul podio di Beatrice Lovera nella categoria Junior avanzato nella palla; la vittoria dell'affiatato trio Alessia Gerbino, Ambra Grazzi e Asia Pisica con un esercizio ai cerchi applaudito durante tutta l'esecuzione e l'oro della coppia nella categoria Junior di Anna Canavero ed Elena Rakaj che con un'ottima conduzione dei cerchi hanno nuovamente conquistato il titolo gia vinto nella precedente gara; prime sul podio nella categoria Senior, anche le brave individualiste Gaia Sismondi nel cerchio e Anna Marchisio nelle clavette.