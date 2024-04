Bergesio (Lega): "Giusto riconoscere la figura del cuoco"

“Questo provvedimento si inserisce in un progetto concreto di rilancio del settore agricolo, che ha visto il nostro gruppo impegnato nella salvaguardia di tutte le professioni coinvolte nella tutela, produzione e promozione del Made in Italy. Oggi riconosciamo la figura del cuoco come quella dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, così come prevediamo di portare avanti importanti provvedimenti per investire nelle professioni tecniche. Negli ultimi anni siamo stati costretti ad assistere a continui attacchi alla nostra tradizione.

Noi della Lega siamo stati i più grandi difensori della dieta mediterranea, contro un’Europa che preferisce gli insetti e la carne sintetica, proteggendo le nostre produzioni da provvedimenti anti-italiani come quelli contro il prosecco, il Nutriscore e accordi con Paesi terzi che fanno concorrenza sleale. Importante continuare a combattere per difendere la qualità dei nostri prodotti, il lavoro degli agricoltori e delle nostre aziende”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, a margine dell'approvazione del ddl per il premio Maestro d'arte della cucina.