Radicali Cuneo: nominata la nuova direzione

A seguito della VI Assemblea degli iscritti, è stata resa nota la nuova Direzione di Radicali Cuneo “G. Donadei”. Faranno parte della Direzione: Filippo Blengino, Alice Depetro, Raffaele Fiorito, Roberto Guarino, Claudio Marengo, Flavio Martino e Andrea Sabbatini.

“Dopo il VI congresso siamo felici di comunicare i membri della direzione di Radicali Cuneo - dichiarano Lorenzo Roggia (Segretario), Emanuele Gallo (Tesoriere) e Alexandra Casu (Presidente) dell’associazione radicale cuneese -. Per la nostra associazione questo è un anno di cambiamento, siamo sicuri che con l’impegno di ciascun membro di direzione e il lavoro di squadra continueremo il lavoro fatto in fino ad ora. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, iscritti attivisti e simpatizzanti, per non mollare in Provincia Granda sulle battaglie radicali per la libertà, la laicità e i diritti.”