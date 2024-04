Prato Nevoso: vince il meteo, annullati gli International Ski Games

L’appuntamento con una sfida sempre molto attesa dai Baby e dai Cucciolidi tutta Italia era da venerdì 12 a domenica 14 aprile a Prato Nevoso.

Ma purtroppo alla natura non si comanda e, come si legge in un comunicato diramato nel pomeriggio di martedì 9 aprile dagli organizzatori, “Con immenso dispiacere, viste le condizioni meteo, siamo costretti ad annullare gli International Ski Games. La sicurezza degli atleti e il rispetto per le famiglie è la cosa fondamentale quando si organizzano eventi. Ci scusiamo per il disagio. Ci vediamo l'anno prossimo più carichi che mai!”.

Gli International Ski Games 2024 erano anche programmati come ultima tappa del circuito Podhio Race Generation. L’appuntamento è ora rinviato alla stagione 2024-2025.