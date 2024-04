Rally Regione Piemonte: primo appuntamento del 2024 per Giordano e Siragusa

Prestigioso fine settimana in arrivo per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, che parteciperanno con il numero 49 al #RA Rally Regione Piemonte in programma ad Alba venerdì 12 e sabato 13 aprile.

La coppia cuneese è reduce da due superlative stagioni nella Suzuki Rally Cup, vinta con ampio margine sia nel 2022 che nel 2023; per questa nuova annata sportiva è arrivato il cambio di vettura, con la splendida Renault Clio Rally3, inserita nella gara langarola nel Gruppo R3CN.

Il #RA Regione Piemonte è molto atteso dagli appassionati e fa registrare circa160 equipaggi al via, tra cui spiccano nomi di valore assoluto, su tutti il norvegese Andreas Mikkelsen in gara su Hyundai I20 Rally1.

Gli organizzatori di Cinzano Rally Team hanno costruito la gara, spettacolare e guidata nei suoi tipici saliscendi collinari, su dieci prove speciali per un totale di 111.83 km di tratti cronometrati.

Venerdi parco assistenza ad Alba a Piazza Medford, partenza da Piazza San Paolo e tre p.s. nel pomeriggio con "Santo Stefano (Power Stage)" alle 16.40, "Cossano - Mango" alle 17.23, "San Donato - Trezzo Tinella" alle 17.40.

Le sette rimanenti si correranno sabato con la mitica "Diano d'Alba" (ore 8.18), a seguire "Cossano - Treiso" (09.09), "Vesime" (11.54) e "Loazzolo - Santo Stefano" (12.32); dopo il parco assistenza, nel pomeriggio secondo passaggio sulle "Diano d'Alba" (15.07), "Vesime" (16.05) e "Loazzolo - Santo Stefano" (16.43).

Matteo Giordano e Manuela Siragusa dichiarano: "Siamo pronti ad affrontare questo rally importante, difficile e molto bello sotto ogni aspetto: la lista iscritti parla da sola. Vogliamo correre al meglio possibile e magari provare a spingere laddove possibile dopo gli ottimi riscontri avuti al "Val Merula" a febbraio.A prescindere dal risultato, un grazie enorme a Tiesse Suzuki Asti, che ha molto insistito per farci partecipare a questo rally, nonchè a Kimera Racing ed Alma Racing per la collaborazione tecnica".