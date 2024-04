Volley femminile: il punto sulle squadre Lab Travel Honda Cuneo, buona ripartenza biancorossa dopo la sosta pasquale

I gruppi del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo chiudono la settimana di gare in equilibrio: vittorie per Under 16, Under 14 e Under 13, che proseguono il cammino ai vertici dei rispettivi gironi. Magre consolazioni per Serie C, Under 18 e Under 12, che ricominciano la settimana alla ricerca di nuovi punti.

La Serie C dei Coach Giordanetto-Guerriero non riesce a trovare nemmeno tra le mura di casa quella grinta necessaria a imporsi sulle avversarie e scalare la classifica. Contro le atlete del Sara Omegna Pallavolo, mettono in campo un gioco caratterizzato da momenti di alto livello alternati a fasi prolungate di black-out, che permettono alle avversarie di recuperare il divario di punti e chiudere i conti al 4° parziale. Nei primi due set Cuneo fa molto bene fino alla seconda metà di set, giocando punto a punto e non demordendo; poi, però, proprio sullo sprint finale non riesce più a concretizzare e permette alle verbanesi di imporsi definitivamente. Il 3° parziale vede le cuneesi sotto 2-5. Poi, un errore arbitrale e la conseguente scelta dei giudici di gara, riporta a 0 la squadra di casa; le cuneesi tirano fuori l’orgoglio e non solo recuperano subito terreno, agganciando le avversarie, ma riescono anche a ribaltare la situazione e portarsi al comando, macinando gioco. Nei punti finali, però, la concentrazione cala e complice l’incremento di errori tecnici, le padrone di casa riescono ad aggiudicarsi il parziale solo sul rotto della cuffia (26-24). Quarto set ricco di adrenalina: in svantaggio 11-16, le atlete di Coach Giordanetto segnano ancora una volta una grande rimonta: 21-21 e si procede testa a testa. Sul 23-24, però, un errore di lettura in difesa permette alla formazione ospite di sancire la vittoria e i 3 punti conquistati. Quota fissa a 17 punti ormai per la formazione cuneese, che ha bisogno di ritrovare la serenità di gioco e l’unione di gruppo, per mantenere alto il livello di concentrazione durante l’intero corso della partita. Il prossimo match sarà un derby locale: la formazione cuneese sarà infatti ospite del Villanova Volley Bam, Sabato 13 Aprile alle 20:45.

L'Under 18 inciampa e regala 3 punti preziosi alla formazione del Volley Roero. Le ragazze dei Coach Lamberti-Frison non riescono a entrare in partita – solo nel 3°parziale sembrano recuperare un po' di lucidità e ribaltare la situazione – e rimangono in balia del ritmo di gioco imposto dalle padrone di casa albesi . Lo scivolone cuneese porta la formazione biancorossa a 6 punti di distanza dalle avversarie del Monvi Lpm Bam, in testa al girone e la cui 3° posizione nella classifica provinciale sembra ormai consolidata. Serve ora fare bene nelle ultime partite per concludere al meglio la stagione in corso. Prossimo appuntamento sul taraflex di casa: Martedì 16 Aprile, ore 21:00, contro le atlete del Club76 Playasti.

L'Under 16 firma un'ottima prestazione e consolida la posizione da capolista nel Girone 8°/16° Posto. Nel derby tutto cuneese contro la Mc 1933 Sedamyl Busca, le ragazze dei Coach Lamberti-Frison partono titubanti, permettendo alle avversarie di mettere la freccia e aumentare il distacco. Pallone dopo pallone, però, le biancorosse mettono in campo l’esperienza acquisita negli ultimi mesi e non si lasciano più trarre in inganno. Grazie ad un’ottima prestazione al centro in tutti e 3 i parziali le cuneesi impongono il proprio ritmo e conquistano una netta vittoria, 3 punti fondamentali per continuare imperterrite il proprio cammino in cima alla classifica. Nota positiva per la presenza di Letizia Marchisio, centrale Under 14, che fa ufficialmente il suo esordio in Under 16, andando a consolidare il reparto al centro. La prossima partita vedrà le biancorosse in trasferta a casa del Crf Gunetto Cervere, Domenica 14 Aprile alle ore 10:30.

L'Under 14 torna a giocare a Vicoforte, contro le atlete del Monvi Bam Lpm Verde, portando con sé questa volta due nuove presenze: Martina e Klea che, direttamente dall’Under 13, aiutano le biancorosse a conquistare la vittoria. La squadra dei Coach Guerriero-Peano, infatti, versa in un momento di difficoltà e, tra infortuni e malanni stagionali, si trova dimezzata in numero. Molto bene dunque per le piccole Under 13 che, con tanta voglia di dimostrare, si integrano dal primo momento nella squadra, riuscendo anche a siglare i primi punti in un Campionato di categoria superiore. Nel corso dei 3 parziali le cuneesi hanno modo di mettere in campo un buon livello di gioco, mostrando quanto imparato nel corso di questa stagione. I prossimi match saranno tutti scontri al vertice, per determinare chi sarà la capolista del girone. Il primo appuntamento è per Sabato 13 Aprile, ore 17:30, contro le atlete del Libertas Borgo, attualmente a 3 punti di vantaggio dalle cuneesi.

Anche l'Under 13 va in trasferta a Vicoforte e trova una vittoria che permette loro di aggiudicarsi la gara di andata delle semifinali del girone 13°/16° posto. I parziali giocati, 4 in tutto, sono combattuti punto a punto fino all'ultimo. Nel corso del 3° set, le cuneesi dei Coach Schiffer non riescono a mantenere la concentrazione proprio nella fase finale e cedono la vittoria sul 27-29. Il 4° parziale è ancora rischioso per le biancorosse, che si rendono protagoniste di una bella rimonta e chiudono i conti sul filo del rasoio (25-23). La semifinale di ritorno verrà disputata tra le mura di casa, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo, Domenica 14 aprile alle ore 15:00. Servirà arrivare preparate e con tanta grinta per ripetere il risultato dell’andata e assicurarsi l’accesso alla finale.

L'Under 12 delle Smart Coach Marro-Zaccaro continua la sua prima esperienza 6vs6 dovendo fare i conti con squadre di buon livello tecnico e motorio, quale le avversarie del Pvb Canelli. In una partita “a senso unico", le astigiane si impongono sulle cuneesi senza permettere loro di ingranare. È importante imparare anche da queste sconfitte, per capire dove lavorare e continuare a migliorarsi, in vista soprattutto della stagione futura.

Ecco di seguito gli appuntamenti della settimana:

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟑/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟒:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - VBC SAVIGLIANO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟑/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - LIBERTAS BORGO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟑/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟒𝟓

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: VILLANOVA VOLLEY BAM - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palatomatis – Villanova Mondovì

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟒/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: CRF GUNETTO CERVERE - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale Scolastica - Cervere

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟒/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - MONVI BAM LPM VERDE

Palestra Ex Media 4 – Cuneo