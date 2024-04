Anche il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi al festival della Cultura Mediterranea di Imperia

Banchieri in fiera. Non è un ritornello, ma bensì si tratta di un programma che si inserisce nel più ampio e generale palinsesto del festival della cultura mediterranea che sarà ospitato dal comune di Imperia nelle giornate dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. Un evento che, negli anni, ha contribuito attivamente allo sviluppo turistico culturale del capoluogo provinciale ligure e alla piena riscoperta del suo centro storico monumentale e del suo fiabesco lungomare.



In tale contesto, la festa nazionale della Repubblica del prossimo due giugno, in territorio Imperiese, avrà come protagonista il banchiere scrittore di rilevanza mondiale professor Beppe Ghisolfi, che in tale giornata presenterà la propria opera editoriale frutto di un trentennale pionieristico impegno nel campo della alfabetizzazione finanziaria delle nuove generazioni, in un dialogo con il referente della filiale territoriale di Imperia della Banca di credito cooperativo di Caraglio e della Riviera dei fiori, Raffaele Giannone.



Il festival della cultura mediterranea si qualifica come un avvenimento molto atteso dalla cittadinanza Imperiese e da un pubblico oramai consolidato e crescente a livello internazionale, grazie alle molte istituzioni patrocinanti, dalla Regione Liguria del Governatore Giovanni Toti alla civica amministrazione municipale guidata dal Sindaco e già più volte ministro Claudio Scajola.



Direttrice e Deus ex machina del festival è la sua direttrice Luciangela Aimo, attiva fin dagli inizi degli anni Ottanta in una serie di iniziative altrettanto pionieristiche di valorizzazione del centro commerciale naturale sotto le insegne del Comitato e del Consorzio Porto Maurizio, fucina di iniziative tali da richiamare oramai decine di migliaia di turisti e visitatori da diverse zone del Mediterraneo nel cuore di quella che è la Riviera di Ponente.



Questa edizione del festival del libro e della cultura mediterranea annovera, oltre al Professor Ghisolfi, la presenza e la partecipazione attiva, quali ospiti e relatori d'eccezione, lo storico e biografo di casa Savoia Aldo Alessandro Mola, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, già portavoce del compianto premier repubblicano Giovanni Spadolini, l'iconico solare volto del TG 2 Carmen Lasorella, il leggendario cantautore Gino Paoli, il cui Sapore di Mare ha conquistato generazioni in tutto il mondo, il comico e intellettuale Giobbe Covatta, la storica voce femminile dei Matia Bazar Laura Valente Mango, madre della vincitrice della più recente edizione del Festival di Sanremo, e l'autore di palinsesti TV Lorenzo Beccati.