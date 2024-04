Volley mercato: "Tutti in fila per Alice Farina!"; Sirene dall'A1 per la centrale del Puma

"Tutti in fila per la Farina!". Tranquilli, nessun allarme per i consumatori, visto che stiamo parlando della giocatrice Alice Farina, centrale che in questa stagione ha vestito la maglia della Lpm Bam Mondovì. Diventata giocoforza titolare del Puma a seguito dell'infortunio di Valeria Pizzolato, la statuaria centrale di origini pavesi ha saputo dimostrare tutte le sue doti fisiche e caratteriali, ma soprattutto ha lasciato intendere di avere ancora ampi margini di miglioramento.

Prima con coach Marco Gazzotti, e poi sotto la guida tecnica di Claudio Basso, Alice è "esplosa" nel suo ruolo, al punto tale da essere considerata tra le dieci centrali più interessanti e dal miglior rendimento della serie A2. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai tanti direttori sportivi sparsi per l'Italia. Per Alice sono giunte richieste da società di A1 e di A2. La stessa Lpm avrebbe formulato all'entourage della giocatrice un'offerta allettante, con l'obiettivo di vederla a Mondovì anche nella prossima stagione. Alla fine però, le sirene dell'A1 sembrano aver prevalso nella scelta definitiva.

Dalle informazioni in nostro possesso, infatti, nelle prossime ore dovrebbe essere definito il passaggio di Alice Farina in un club della massima serie. Squadra che a quanto pare non sarà il Cuneo, club che ha comunque chiesto informazioni sulla ragazza. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma sembra ormai chiaro che il futuro di Alice Farina sia sempre più lontano da Mondovì e che per la forte centrale, alla soglia dei 24 anni, si stiano per aprire con merito le porte del Campionato di A1.