Al Palazzo Banca d’Alba “Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana. L’esempio di Meghi”

Venerdì 19 aprile, alle ore 18.00, in Palazzo Banca d’Alba, via Cavour n. 4 ad Alba, un appuntamento del Centro Studi Beppe Fenoglio in collaborazione con ANPI Alba-Bra e l'Associazione Arvangia con il contributo di Lorenza Balbo, figlia di Poli (Piero Balbo), Comandante II Divisione Langhe, per raccontare l'universo resistenziale al femminile.

“Donna, Resistenza, Libertà” è una citazione che vuole identificare subito il focus dell'incontro ovvero il ruolo delle donne nella Resistenza italiana della Seconda Guerra Mondiale con un momento dedicato all'esempio di Meghi (Margherita Mo).

In dialogo Barbara Berruti, direttrice dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea "G. Agosti" e Nicoletta Fasano, direttrice dell’Istituto per la Storia della Resistenza e nella Società Contemporanea in Provincia di Asti. Modera l’incontro Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio.

A ricordare la figura peculiare di Meghi (Margherita Mo), partigiana libera delle Langhe, saranno Renato Grimaldi e Ughetta Biancotto.

Ingresso libero e gratuito.