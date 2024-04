E' il momento del Bottega Gold

In tutto il Piemonte sta avendo un successo strepitoso. In Italia se ne parla in qualsiasi momento. Nel mondo, stando a Wine-Searcher, il motore di ricerca di etichette di vino più diffuso del pianeta, lo ha eletto come il prosecco più ricercato dai winelovers di tutto il mondo. Bottega Gold, nella sua ricercatissima e iconica bottiglia interamente dorata. è prodotto naturalmente in Italia, nel trevigiano, da Bottega spa, una delle cantine più conosciute dato che esporta in 152 paesi nel mondo, ultimo dei quali pochi giorni fa il Pakistan. Un successo che va ad aggiungersi a quello che sta ottenendo nei duty free e nel travel retail dove è il primo spumante nelle vendite superando addirittura il Moet & Chandon come champagne.

Bottega in questi giorni è salito alla ribalta della cronaca anche per aver aperto un secondo Prosecco Bar all’aeroporto di Praga, il quarantesimo da quando nel 1914 inaugurò il suo primo spazio sul ponte della nave da crociera Cinderella del gruppo Viking. Un vanto per l’imprenditoria italiana, per il made in italy. Curioso sapere che nei Prosecco Bar in ordine di preferenza viene richiesto il Bottega Gold, il Prosecco Doch, il Rosé, il Pinor Grigio e il Valpolicella Ripasso.