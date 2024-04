Sinner oggi in campo a Montecarlo contro Korda: come vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) -

Jannik Sinner debutta oggi nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Sebastian Korda nel secondo match in programma il 10 aprile sul campo Ranieri III. La sfida, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming, andrà in scena nel primo pomeriggio, dopo l'incontro tra l'australiano Alexei Popyrin e il russo Andrei Rublev. Nella giornata, in programma anche l'esordio di Lorenzo Sonego. Entrato nel tabellone principale come lucky loser, affronta il canadese Felix Augier-Aliassime.

Sinner e Korda, numero 27 del ranking, si sono affrontati 2 volte in carriera. Nel 2021, sul cemento di Washington, l'azzurro si è imposto negli ottavi di finale in una sfida tiratissima, risolta con 2 tie-break con lo score di 7-6 (7-3), 7-6 (7-3). Korda, figlio d'arte e 'erede' del geniale mancino Petr, lo scorso anno ha avuto la meglio nei quarti del torneo di Adelaide per 7-5, 6-1.

Sinner, appena diventato numero 2 del mondo, è obbligato a vincere 4 partite a Montecarlo per mantenere la posizione e evitare di essere scavalcato da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è ritirato dal torneo del Principato per un problema al gomito. L'iberico, però, aveva disertato l'appuntamento anche un anno fa e quindi non perderà punti in classifica. Nel 2023, Sinner è arrivato fino alla semifinale: deve almeno confermare il risultato per evitare di scivolare dal secondo al terzo posto.

L'Atp Masters 1000 di Montecarlo è trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire i match in streaming su Now e sull'app Sky Go.