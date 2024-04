Alba Città Creativa si presenta a imprenditori e operatori turistici danesi nell’ambasciata italiana di Copenhagen

Una non consueta giornata di caldo sole ha accompagnato la visita della delegazione albese, guidata dall’assessore Emanuele Bolla, presso l’ambasciata italiana di Copenhagen allo scopo di promuovere Alba Città Creativa Unesco in Danimarca attraverso la cultura, l’antropologia e i prodotti tipici del territorio.

A fare gli onori di casa l’ambasciatore Stefania Rosini, che ha accolto la delegazione presso la residenza italiana a Copenaghen, ospitata in uno splendido edificio settecentesco, voluto direttamente da Vittorio Emanuele II nel 1924, a due passi dal Palazzo di Amalienborg, dimora d’inverno della famiglia reale danese.

L’assessore Emanuele Bolla ha consegnato all’ambasciatore lo stemma della città di Alba, invitando a una collaborazione sempre più stretta nell’ottica di creare ponti tra l’albese e la Danimarca distanti due ore di aereo e presto ancora più vicine grazie al nuovo tunnel che collegherà l’isola danese di Lolland con la Germania.

L’ambasciatore ha ricordato le proprie origini piemontesi grazie a una nonna nata a Moncalieri sottolineando la conoscenza anche dal punto di vista culturale del territorio essendo una grande lettrice ed estimatrice dell’autore langhetto Cesare Pavese.

Stefania Rosini ha parlato dell’Albese come di un esempio a livello nazionale: «Il vostro è un territorio che ha tutte le caratteristiche per attrarre sempre più turisti danesi, alla ricerca, non solamente di un’offerta enogastronomica che in Langhe, Monferrato e Roero è di straordinario valore, ma di una qualità altissima delle esperienze, di cultura, di genuinità e disponibilità».

L’ambasciatore ha ricordato l’affetto innato dei danesi per re e regine che si sono susseguiti alla guida del Paese invitando a valorizzare il patrimonio di residenze sabaude e castelli di Langhe, Roero e Monferrato e più in generale del Piemonte.

«Poter raccontare la città di Alba, i prodotti della terra di Langhe, Monferrato e Roero a un pubblico qualificato di imprenditori e di operatori del turismo danesi ha rappresentato un’occasione straordinaria di promozione del nostro territorio in un paese a cui la nostra Atl guarda con attenzione. I turisti danesi hanno un forte potere di spesa, sono rispettosi, amanti della natura e dell’outdoor. Inevitabile che sempre più turisti da questo paese guardino alla nostra zona che deve essere pronta ad accoglierli offrendo la migliore qualità possibile», ha precisato l’assessore Emanuele Bolla.

Per raccontare il territorio, lo chef Luciano Tona, ambasciatore della creatività per Alba Città Creativa Unesco, coadiuvato dallo chef Edoardo Craviari, ha proposto un menù con finger food con vitello tonnato, flan, risotto all’Arneis, gratin di Fassona e torta di nocciole per raccontare Langhe, Monferrato e Roero.

Menù con abbinamento di vini come Alta Langa, Arneis, Barolo e Moscato, particolarmente apprezzato da tutti i presenti.

Dopo Copenhagen il tour di Alba Città Creativa continuerà con la Norvegia e con Bergen, dove giovedì 11 aprile è previsto un pranzo nel ristorante più prestigioso di quella che è la seconda città norvegese per numero di abitanti.